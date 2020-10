Por vigencia sólo podría investigarse presunta corrupción de Calderón y Peña: UIF

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que en cuanto a posibles investigaciones por casos de corrupción que involucraron a ex presidentes de México, “en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque los delitos no se encontrarían prescritos, no así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari”, porque ya concluyó el plazo de diez años para ser considerados expedientes que pudieran llevarse ante los tribunales.

Al participar en el foro: “El combate a los cárteles”, organizado por el Colegio de México, Nieto Castillo refirió que en el caso de los ex presidentes, “lo que se tendría que hacer ante esta situación de que no poder impulsar una acción jurídica, por lo menos , sí sería tener una investigación, una especie de comisión de la verdad para conocer los alcances de la corrupción en el país y que la ciudadanía sepa los alcances a los que llegaron todos los ex presidentes que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El funcionario cuya institución depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró que una investigación de este tipo “podría ser una buena salida en razón de que nuestro. sistema jurídico establece la conclusión de las responsabilidades penales” a los diez años.

Respecto al ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, el titular de la UIF dijo: “nosotros llegamos a García Luna por la investigación de (del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo) Medina Mora, en esa indagatoria los propios agentes de la DEA me dicen que busquemos la relación entre ambos —que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón—, y nosotros encontramos entonces la red de protección de la empresa Nunvav constituida en Panamá en 2005 y que empezó a operar en México en 2011 y tendría ganancias 2 mil 600 millones de pesos.

Asimismo encontramos la empresa Glac, Security Consulting Technology Risk, de García Luna donde también encontramos transferencias ilícitas y el dinero. Enviado a Curazao, Letonia, Tel Aviv, Panamá y Estados Unidos, para pagar el nivel de vida de García Luna”.

Respecto a posibles vínculos de García Luna con la delincuencia organizada, señaló que ya se ha solicitado la infoprmación a autoridades de Estados Unidos y han respondido que después de la audiencia se podrá tener algo de información, porque la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de la República está relacionada con corrupción política y no por un un tema de vinculación con delincuencia organizada.

Durante su exposición, también señaló que en los próximos días se dará a conocer información importante en materia de aseguramiento de cuentes en contra de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas, ya que hasta el momento los grupos que han sido afectados de manera global son el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

Expuso que de 2019 a la fecha se han tenido resultados en materia de consignación o judicialización de expedientes en casos considerados relevantes como las imputaciones a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, también en contra de Gerardo Sosa Castelán, ex titular del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Explicó que en 2019 la UIF realizó aseguramiento de cuentas relacionadas con las caravanas migrantes, ya que en las indagatorias se descubrió el envío de recursos provenientes de naciones como Pakistán y Libia que llegaban a Tapachula, que se dispersaban a cuentas en algunos casos elacionadas con presuntas organizaciones sociales y posteriormente los recursos eran diseminaos en la Ciudad de México y otros puntos del país.