Iremos a Europa a "encontrar lo que nos hace iguales": EZLN

Martes 6 de octubre de 2020. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que en abril de 2021 viajarán a Europa diversas delegaciones suyas, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales . Adelanta que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda , llegarán a Madrid, el próximo 13 de agosto. 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México . Un comunicado que firma el subcomandante insurgente Moisés explica que tal iniciativa proviene del pensamiento común , de las comunidades zapatistas de Chiapas.

Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado donde las personas están bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra .

La aberración del sistema , añade, se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios, que no tienen ninguna lógica criminal que no sea la del sistema . En tanto, la naturaleza herida de muerte advierte que lo peor está por venir, por acción de un sistema humano la que la provoca . El EZLN encuentra a los poderosos replegándose en los estados y sus muros. Reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. En esto advertimos las guerras por llegar . La pandemia del Covid-19 mostró vulnerabilidades del ser humano , así como la codicia y estupidez de los gobiernos y sus supuestas oposiciones .

El comunicado reporta el fallecimiento de 12 zapatistas, no obstante la aplicación de medidas sanitarias. Tres de ellos presentaron dos o más síntomas asociados al Covid-19 y tuvieron contacto con contagiados. Nueve más presentaron un síntoma. Ante la carencia de pruebas, se asume que murieron por el coronavirus. Estas ausencias son responsabilidad nuestra , admite el EZLN; por no extremar precauciones , que ahora mejoran para afrontar un posible rebrote .

Los zapatistas atienden resistencias y rebeldías que, no por silenciadas u olvidadas dejan de ser pistas de una humanidad que se niega a seguir el tren mortal del progreso que avanza, soberbio e impecable, hacia el acantilado . Dichas experiencias confirman la importancia de lo colectivo, y que las soluciones pudieran estar abajo, en los sótanos y rincones del mundo . Y se preguntan: ¿A quién le importa que un pequeño, pequeñísimo, grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche? Porque resulta que a pesar de paramilitares, pandemias, megaproyectos, mentiras, calumnias y olvidos, vivimos .

Anuncian que le hablarán al pueblo español para manifestarle dos cosas sencillas: que no nos conquistaron, y que seguimos en resistencia y rebeldía y no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso. El asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes y genocidios escondidos detrás de megaproyectos .

No queremos volver a ese pasado , declaran. Mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de estas tierras fuimos derrotados . Por ello, ni el Estado español ni la Iglesia católica tienen que pedirnos perdón de nada .