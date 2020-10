Desaparición de fideicomisos, para evitar duplicidades: AMLO

La desparición de fideicomisos pretende evitar las duplicidades administrativas y evitar que mediante estos mecanismos no se tenga control de los recursos y “tener manga ancha para poder manejar los recursos sin fiscalización”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que se pretende evitar entregar recursos a quienes no los necesitan o a quienes lo reciben solo por estar allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno.

Sin embargo, dijo que quienes son deportistas de alto rendimiento, artistas o escritores ligados a la ciencia y la cultura, no van a tener problemas. “No van a dejar de recibir sus apoyos, lo que queremos es que se transparente, todo lo que tiene que ver con dinero de presupuesto. Vamos a hacer una revisión muy pronto de todos los fideicomisos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes y pedimos comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten, o no lo justifiquen”.

Durante su conferencia de prensa matutina lanzó: "me llama la atención que estén tan nerviosos porque se van a desconocer estos fideicomisos, si es un escritor, un académico, un deportista, ¿qué les puede preocupar? Al contrario. ¿Saben cómo le hacían y le siguen haciendo? Cuando les dan becas o apoyos a investigadores, les entregaban un estímulo para que compres equipo de computadora. Tienes que comprobar que compraste, y la computadora tiene que ser de la marca tal y la tienes que comprar en tal tienda”.

López Obrador explicó que en la revisión de todo lo que tenga que ver con la cultura o el deporte, le encargó a Antonio Álvarez Lima – actual director de Canal Once – realizar la revisión de estos recursos. Por lo que hace a los recursos que se destinan a financiar aspectos científicos, dijo que corresponderá a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Alvarez-Buylla quien lo revisará.

Explicó que se buscará la entrega directa de los apoyos, ejemplificando con el fideicomiso para apoyo a las artesanías “¿Que no lo puede entregar la secretaría de Cultura?”. López Obrador se preguntó: “¿que no un investigador con maestría o un doctorado, no es una gente responsable?, ¿No es mayor, no podemos confiar y entrégale lo que le corresponde, usarlo para lo que considere que va ayudar en su trabajo?, ¿Por qué la tutela?, ¿Porque el gobierno administra todo?. ¿Porque no nos ayuda el propio beneficiario a administrar?

Al destacar la entrega de los apoyos directos, ratificó que en breve enviará una iniciatica de reformas a la ley del Infonavit y del Fovissste para que los créditos a los trabajadores se entreguen de forma directa y no estén asociados a comprar un departamento en una unidad habitacional construida en una barranca o un lugar de riesgo.