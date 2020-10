Aprueban en general fin de fideicomisos; se perfila largo debate particular

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de fideicomisos y posteriormente inició la discusión en lo particular de todos los artículos que contiene el dictamen para eliminar 109 fondos, de los cuales se obtendrían hasta 98 mil 478 millones de pesos.

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho (PRI), informó que se confirmó el registro de 398 reservas de diputados de todos los partidos. En ese sentido se espera una larga sesión.

El dictamen en lo general se aprobó por 242 votos de Morena, PES y PVEM, mientras que 170 legisladores de PAN, PRI, PT, MC y PRD , así como ocho diputados de Morena, votaron en contra. Seis diputados de Morena -entre ellos la vice coordinadora, Tatiana Clouthier- y una legisladoras de Encuentro Social lo hicieron en abstención.

Entre los diputados de Morena que votaron en contra están los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Cultura, Rocío Barrera Badillo y Sergio Mayer, respectivamente.

Para llevar a cabo la sesión de hoy, Morena pidió a sus diputados no faltar -la semana pasada no se presentaron 53 de sus 251 integrantes-, pero aún así faltaron 27, por lo que el quórum lo dio la bancada del PVEM, que había decidido no votar para pedir que al menos se mantuvieran 12 fideicomisos, entre estos el de fondos catastróficos del Instituto de Salud para el Bienestar.

El cálculo de Morena es que de ese fondo se obtengan al menos 30 mil millones de pesos.