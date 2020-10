Instan a que México lleve a ONU y CIDH abusos médicos contra migrantes

El gobierno mexicano debe presentar ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los abusos y negligencias médicas contra mujeres mexicanas en el centro de detención migratoria de Irwin, Georgia, a fin de que esos organismos indaguen en esos hechos.

Así lo señalaron abogadas que acompañan a varias de las víctimas y representantes de las organizaciones que hicieron las primeras denuncias, quienes apuntaron que hay más mexicanas víctimas de intervenciones quirúrgicas ginecológicas, sin autorización, en ese lugar.

Este lunes, Azadeh Shahshahani, directora legal de la organización Project South y ex presidenta de National Lawyers Guild; Kathleen Hoyos, abogada defensora del despacho Antonini & Cohen Immigration Law y representante de una mexicana que sufrió abusos; y Sarah Owings, defensora en temas migratorios y socia de la firma Owings MacNorlin, ofrecieron una videoconferencia en donde señalaron que el centro de Irwin no es el único en el que se dan esos abusos contra migrantes.

Por ello, exigieron que el gobierno de Estados Unidos y las empresas privadas que administran muchos de esos espacios rindan cuentas; además que ese centro de detención sea cerrado.

El 14 de septiembre, varias organizaciones defensoras de derechos humanos de aquel país denunciaron que a varias mujeres detenidas en el centro de Irwin –administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)— se han practicado intervenciones ginecológicas sin pleno consentimiento, e incluso algunas habrían sido víctimas de histerectomías.

Sarah Owings detalló que hay indicios que muestran un patrón en el actuar contra mujeres detenidas en ese lugar, vulnerables por su su condición migratoria y por estar privadas de la libertad, a quien un ginecólogo asociado con el centro migratorio les practica operaciones sin detallar las causas ni las consecuencias.

“Cuando estas mujeres llegan a las clínicas, no se les trata ni con el respeto ni con el cariño que esperaríamos de un profesional de estos servicios. No les explican el curso del tratamiento que se toma ni por qué es necesario éste. Les dicen que tienen varios problemas: quistes en los ovarios, tumores fibrosos, y que para su alivio es necesaria una cirugía, cuando en los reportes médicos no se asienta eso, ya sea porque no existen o porque su aparición es normal en los cuerpos de estas mujeres. Ellas son presionadas para permitir que se les someta a las operaciones”, denunció la abogada.

Kathleen Hoyos, quien representa a una mexicana que sufrió abusos al ser operada para extirparle unos quistes, que de acuerdo con el reporte médico, no era necesario, refirió que han tenido acercamientos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tramitar la queja correspondiente y que este organismo investigue las violaciones a garantías de ésta y otras connacionales.

Uno de los objetivos es que su representada obtenga tratamiento médico y psicológico para recuperarse tras el daño y trauma sufridos.

Agregó que es necesario identificar a otras personas que hayan sido víctimas de estas agresiones en el centro de Irwin u otros espacios migratorios de Estados Unidos, por lo que exhortó a quienes lo hayan padecido a acerarse a las organizaciones o denunciar sus casos en medios de comunicación para hacerlos visibles.

Azadeh Shahshahani indicó que se ha reunido con funcionarios diplomáticos mexicanos y ha comprobado que el gobierno de México “está tomando el tema muy en serio y está investigando. Esperemos que a nivel internacional las organizaciones sigan esos pasos. Iremos ante la ONU y la CIDH, para que los responsables rindan cuentas y haya consecuencias”.

Carlos Rojas, de Conseil Migrant, indicó que estas denuncias revelan la deshumanización a la que se ha sometido a los migrantes en los últimos tres años (administración de Donald Trump) y cada vez la situación que enfrenta este sector es peor.