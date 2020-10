'Financial Times' debería disculparse por apoyar modelo neoliberal: AMLO

En respuesta al editorial del diario británico Financial Times que lo califica de autoritario, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a esa publicación de siempre haber apoyado al modelo neoliberal, “ese modelo que ha fracaso. Ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, social y político, deberían estar ofreciendo disculpas al pueblo de México y al mundo entero” porque la crisis presente deriva de apostar todo a las privatizaciones, apoyar sólo a sectores minoritarios y “abandonar al pueblo”.

Con la presencia de las cúpulas empresariales que acudieron a la firma del acuerdo para impulsar un plan de infraestructura para la reactivación económica arremetió contra el modelo neoliberal que respalda esa publicación: “el modelo neoliberal estaba tocado, sentido, afectado, la pandemia lo terminó de destruir, y el Financial Times como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho autocritica. Deberían ellos de señalar, hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal”.

En este marco, López Obrador ofreció garantías plenas para expresar las inconformidades “agradezco hasta los conservadores, respeto hasta los conservadores. Lo único es que no se permita la hipocresía, que no estemos en la doble moral. Que con orgullo puedan decir yo soy opositor conservador, como yo soy neoloberal, estoy por la transformación y garantías de no represión, de no acoso, libertades plenas”.

Sin embargo más adelante aseveró: “Que siga haciendo su labor con absoluta libertad de manera pacífica. Una cosa es que por la vía democrática puedan lograr su propósito de que yo abandone la Presidencia y otra cosa es un derrocamiento, por actuar por la vía de facto, de los hechos, tenemos que procurar que las cosas se resuelvan por la vía pacífica”.

Cuestionó la reciente postura de un “escritor conservador” quien llegó al extremo de asegurar que si existiera la Inquisición quemaría a todos los morenistas en el Zócalo. “Esa es una cuestión excesiva, y pues no solo es propagar odio, sino que a mi me llamó mucho la atención de que no salió nadie de los que son supuestamente son antifascista a decir que no estamos de acuerdo con los morenistas ni con el Presidente pero eso es inaceptable; de los intelectuales orgánicos, ninguno. ¿Qué somos pues? Nada más queremos que las libertades se apliquen siempre y cuando sea a favor nuestro”.

Al abundar en su explicación, dijo que no tiene ningún problema contra los empresarios, “al contrario, merecen todo nuestro respeto y admiración”. Sin embargo, los distinguió de lo que definió como traficantes de influencias. “Estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal habida, de los que de la noche a la mañana acumulan grandes fortunas al amparo del poder público”.

Poco antes, al desestimar los alcances de la movilización del sábado por el Frenaa y reivindicar el respaldo social que tiene según últimas encuestas, convocó a quienes participen a “echarle ganas” porque se van a quedar hasta 2022 cuando se vote sobre la revocación del mandato.

“Está la revocación del mandato, y no voy a estar a la fuerza, cómo voy a estar si la gente no quiere, aunque lo diga la ley, por encima de la ley está el pueblo. Yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde. Hay presidentes que tienen una aceptación del 30 por ciento y ahí están porque se les eligió por tres años. ¿Cómo se gobierna sin el respaldo de la gente?".

Por eso insistió en la revocación del mandato, “ya hay esa oportunidad. que se siga adelante para que si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós, a Palenque Chiapas”.