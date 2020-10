Delegaciones del EZLN viajarán a Europa en 2021

Ciudad de México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que diversas delegaciones suyas viajarán a Europa en abril de 2021, “buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales”. Adelanta que, después de recorrer varios rincones de la Europa “de abajo y a la izquierda”, llegará a Madrid, el próximo 13 de agosto. “500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México”. Un comunicado que firma el subcomandante Insurgente Moisés explica que tal iniciativa proviene del “pensamiento común”, de las comunidades zapatistas de Chiapas.

“Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado” donde las personas están “bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aún y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra”.

“La aberración del sistema”, añade, “se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios”, que “no tienen ninguna lógica criminal que no sea la del sistema”. En tanto, “la naturaleza herida de muerte” advierte que lo peor está por venir, por “acción de un sistema humano la que la provoca”. El EZLN encuentra “a los poderosos replegándose” en los Estados Nacionales y sus muros. “Reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. En esto advertimos las guerras por llegar”. La pandemia del COVID 19 “mostró las vulnerabilidades del ser humano”, así como “la codicia y estupidez” de los gobiernos “y sus supuestas oposiciones”.

El comunicado reporta el fallecimiento de doce zapatistas, a pesar de la aplicación de medidas sanitarias. Tres de ellos presentaron dos o más síntomas asociados al Covid 19 y tuvieron contacto con contagiados. Nueve más presentaron uno de los síntomas. Ante la carencia de de pruebas, se asume que fueron por el coronavirus. “Estas ausencias son responsabilidad nuestra”, admite el EZLN; por no extremar precauciones”, que ahora mejoran para afrontar “un posible rebrote”.

Los zapatistas atienden “resistencias y rebeldías que, no por silenciadas u olvidadas” dejan de ser pistas de una humanidad que se niega “a seguir el tren mortal del progreso que avanza, soberbio e impecable, hacia el acantilado”. Dichas experiencias confirman la importancia de lo colectivo, y que “las soluciones pudieran estar abajo, en los sótanos y rincones del mundo”. Y se preguntan: “¿A quién le importa que un pequeño, pequeñísimo, grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche?” Porque resulta que “a pesar de paramilitares, pandemias, megaproyectos, mentiras, calumnias y olvidos, vivimos”.

Anuncian que le hablarán al pueblo español para decirle “dos cosas sencillas: que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía”; y que “no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso: el asesinato de luchadores sociales, como el hermano Samir Flores Soberanes; los genocidios escondidos detrás de megaproyectos”.

“No queremos volver a ese pasado”, declaran. “Mucho menos de la mano de quien quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes, y que nos quiere convencer de que, con la caída de ese imperio, los pueblos originarios de estas tierras fuimos derrotados”. Por ello, “ni el Estado Español ni la Iglesia Católica tienen que pedirnos perdón de nada”.

En 2021 se cumplirán 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, que realizaron los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, “para reclamar un lugar en esta Nación que ahora se desmorona”. Ahora invitan nuevamente al CNI para que acompañe a los zapatistas, “[email protected] del virus de la resistencia y la rebeldía. Como tales, iremos a los cinco continentes”.

