AMLO da su pronóstico para playoffs de Grandes Ligas

Ciudad de México. Practicando su bateo en un solitario parque de beisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una pausa para hacer sus vaticinios para la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, inclinándose por los Astros de Houston en la Liga Americana y los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional.

En un video difundido en sus redes sociales en el conecta varios batazos, López Obrador detiene un momento su actividad para dar sus pronósticos: “Voy astros de Houston, van a decir que no le va gustar van a decir que hace dos años fueron campeones en la serie mundial porque hicieron trampa .Yo también estoy en contra de eso, no hay que robar señas no hay eur hacer fraude pero ya fueron bastante castigados por la gente por la afición y merecen una oportunidad, y además tienen un pitcher de Mazatlán ,Urquidi, que me visitó en palacio nacional”.

Les comparto mi quiniela para los Playoffs de las Grandes Ligas: por la americana, mi favorito es Astros de Houston y por la nacional voy Dodgers de Los Ángeles. En el video les explico mis razones. pic.twitter.com/EUyc9ui9Vi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 5, 2020

En cuanto a los Dodgers dijo que su sentimiento obedece a que en ese equipo juegan muchos peloteros mexicanos, entre ellos el pitcher sinaloense, (Juio )Urías . “Ofrezco disculpas a los fanáticos del yankees tengo muchas razones para irle a Dodgers de los Angeles”.