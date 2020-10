"No coman ansias" pide AMLO a opositores tras movilización de Frena

Hermosillo, Son. Tras la movilización ayer del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), que amplió su plantón en el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus opositores que “no coman ansias”, esperen las elecciones del próximo año y que se someta a la revocación de mandato en el primer trimestre de 2022 para resolver sus diferencias por la vía democrática. Pero “en tanto nos apoye el pueblo, vamos a seguir gobernando el país”.

Afirmó que hasta ahora, según las encuestas, lo respalda 70 por ciento de los mexicanos “y yo no creo que se vaya a perder ese apoyo porque vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Tengo muy claro que lo fundamental es atender, servir al pueblo y por eso vamos a poder salir adelante, vamos a poder llevar a cabo la transformación de la vida pública de México”.

Manifestó que conservadores en su contra “antes callaban como momias ante lo que hacía el gobierno, ahora gritan como pregoneros cuestionándonos, pero la transformación va adelante”.

A punto de concluir su intervención en el estadio de béisbol “Héctor Espino”, reiteró a sus opositores: “Los vamos a respetar siempre, no va a haber represión porque no somos iguales. Nada más lo único que queremos es que se esperen, ya vienen las elecciones, podemos resolver nuestras diferencias, porque ellos quieren conservar el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, de eso no tengo la menor duda; nosotros queremos cambiar, queremos transformar.

“Esas diferencias que tenemos, que son de fondo, se pueden resolver con el método democrático: van a haber elecciones en junio del próximo año en todo el país, y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022” y respetará el resultado.

“Se le va a preguntar al pueblo de México: '¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?', porque soy demócrata y en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita.

"Acepto esas reglas, de modo que lo único que le pido a los conservadores, que están molestos porque ya no hay ni va a haber corrupción, que no coman ansias, que ya vienen esas dos fechas y que se sigan preparando para que de manera pacífica y por la vía democrática, si así lo decide el pueblo, entonces tengamos nosotros que retirarnos, (pero) en tanto nos apoye el pueblo pues vamos a seguir gobernando el país”.

El presidente resaltó que ahora se invierte en el bienetar del pueblo, “lo que antes no sucedía” y poco a poco “vamos saliendo adelante” de las dos crisis, la sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la económica.

Señaló que en Sonora se seguirá apoyando para que haya paz y tranquilidad.

Por eso dijo que invitó a los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina a esta gira “para mandar el mensaje claro de que no se va a permitir que se establezcan grupos de la delincuencia organizada” en el estado, tras afirmar que últimamente han habido enfrentamientos entre los mismos delincuentes.

Resaltó que en Sonora ya hay más de dos mil elementos de la Guardia Nacional.

El presidente recalcó una vez más la colaboración de la gobernadora Claudia Pavlovich, “independientemente de las banderías partidistas... le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial”, dijo.

También mencionó que como parte de las conmemoraciones que habrá en 2021, por los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, por los 500 años de la conquista y los 200 años de Independencia, el 28 de septiembre estará con los pueblos Yaquis para ofrecer, en nombre del Estado, perdón a los pueblos originarios que fueron reprimidos.

“Que no se cometan atrocidades bajo ningún pretexto o excusa, porque los colonialistas son muy dados a decir que ellos civilizan a los pueblos que conquistan, que para ellos son pueblos bárbaros, atrasados. Esa narrativa tiene que cambiar.

“Hay países en donde todavía, cuando se habla de la conquista de México, la invasión extranjera, tratan de justificar hasta en la educación formal de los libros de texto que se cometieron atrocidades en aras de la civilización, porque nuestros pueblos eran muy atrasados. Para ellos, las grandes culturas de México, no tenían ningún valor”.

Nosotros, agregó, “no queremos romper con nuestro pasado histórico, lo que queremos es la reconciliación; pero para que se dé esa reconciliación es indispensable pedir perdón. Es necesario un acto de humildad de quienes actuaron de manera arbitraria y represiva”.

El presidente viaja en vuelo comercial de regreso a la Ciudad de México.