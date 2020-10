Condena AMLO "desbarajuste" y riñas en Morena

Sábado 3 de octubre de 2020. A pesar de que Morena está arriba en las preferencias electorales en el país, no hay dirección en el partido, sino un desbarajuste , ya que llevan más de un año enfrascados en pleitos, sin ponerse de acuerdo en un proceso interno para elegir a quien estará al frente del movimiento, señaló el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política , recalcó, e hizo notar que los dirigentes están más ocupados en intereses personales y en obtener cargos que en el pueblo.

Al referirse, por esta única ocasión al tema, sin la investidura presidencial, López Obrador advirtió asimismo que los dirigentes están pensando que son indispensables, insustituibles , pero afortunadamente Morena es mucho pueblo para tan pocos dirigentes .

El Ejecutivo federal expuso además que los candidatos deberán aceptar el resultado de la encuesta que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) para definir quién presidirá Morena, ya que será la opinión del pueblo y ojalá se tenga confianza . Todos los aspirantes, insistió, tienen derecho a inconformarse, pero si es por afán individualista no van a tener éxito .

A pregunta expresa sobre la contienda en Morena, respondió que no se mete en esos asuntos, pero le llama la atención, indicó, que quienes aspiran a presidirlo no se pongan de acuerdo, no estén a la altura, mientras en todos los sondeos el partido va muy arriba en las preferencias electorales y, si en este momento fueran los comicios, los ganaría.