Viaja AMLO a Ciudad Juárez para gira durante este fin de semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja a Ciudad Juárez, Chihuahua, para iniciar una gira este fin de semana.



Al arribar al avión, el mandatario fue recibido con aplausos y gritos de celebración por parte de varios pasajeros. Uno, por ahí le gritó “no cumpliste”.



Varios pasajeros se acercaron al mandatario para tomarle fotos y saludarlo cuidando la sana distancia.



El presidente viaja en vuelo de Viva Aerobús.



Previamente, en conferencia de prensa, López Obrador aseguró que no es buena la relación con el gobernador Javier Corral y por el momento no tiene caso que se dé una reunión con quien, incluso, “nos ofendió”, en el marco de su visita hoy.



Dijo que las autoridades estatales de Chihuahua pusieron en riesgo la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos al no apoyar el cumplimiento del convenio que se tiene con ese país sobre el agua.



En Ciudad Juárez va a inaugurar obras federales, y no invitó a autoridades locales ni políticas.