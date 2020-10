Horas antes, el Ejecutivo pidió a ministros "no tenerle miedo al pueblo"

Ciudad de México. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votara sobre la constitucionalidad de la consulta popular sobre un eventual juicio a cinco ex mandatarios de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros no tenerle miedo al pueblo y hacer valer la democracia.

En conferencia de prensa matutina, señaló que no estaría bien establecer que la consulta es inconstitucional y sería lamentable que los ministros resolvieran con la excusa de que se violan garantías, cuando la pregunta propuesta es muy clara: que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, que no haya violación de derechos humanos .

Anticipó que la sesión de este jueves en el máximo tribunal del país sería importantí-sima , y confió que en la Corte se resolviera bien sobre larealización de la auscultación a la opinión de la sociedad sobre el tema, porque significa que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio; que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia . El Presidente pidió que no se le malinterpretara, porque es respetuoso del Poder Judicial, pero si no podemos consultar a la gente, ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes? Esto es lo que se está ventilando

Afirmó que enjuiciar a los ex mandatarios “lo va a decidir el pueblo y luego el Ministerio Público, los jueces y el derecho a la defensa, pero decir: ‘es inconstitucional, no procede’, no va a estar bien”.

Desde Palacio Nacional, pidió entonces a los magistrados no negar al pueblo su derecho de participación, tras reiterar que fue admirable que en 15 días ciudadanos reunieron más de 2 millones de firmas, sin partidos, sin que interviniera el gobierno, sin el apoyo de los medios .

Durante mucho tiempo, mencionó, se habló de la importancia del referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación del mandato, pero el resultado ha sido muy limitado; desde que se aprobó el 35 (constitucional) no ha habido una sola consulta con apego a ese artículo, por politiquería, por demagogia , sostuvo.