Fideicomisos no desaparecerán, se entregarán de forma directa: Delgado

Ciudad de México. El martes de la próxima semana se aprobará el dictamen para extinguir 109 fideicomisos y mandatos, y tal hecho no implica “que el recurso que se destinaban para apoyar a cierta población beneficiada como deportistas, cine y ciencia, vayan a desaparecer, continuarán, pero ahora serán entregados de manera directa”, reiteró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

La víspera en el pleno de la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados no alcanzaron el quórum en la sesión donde se dirimía el dictamen -promovido por Mario Delgado-, para desaparecer esas estructuras administrativas de gasto público. De tal forma, se difirió el procedimiento para el martes entrante, y a partir de esa aprobación las cosas serán distintas, prometió el diputado morenista.

“Habrá una nueva forma de administrar esos apoyos, pero los beneficiarios de esos apoyos ni se van a enterar que ya no se administra por fideicomiso, que ahora se administra de manera directa, sin intermediarios y en la Secretaría correspondiente”

Hace cuatro días, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expuso que todos los beneficiarios de fondos, fideicomisos y mandatos serán acreedores de todos los recursos que han recibido hasta la fecha, pero que no habrá intermediarios (las figuras jurídicas que se pretenden extinguir). Así, Mario Delgado repitió que, con esa medida, se “está buscando ayudar al Gobierno de la República en la estrategia económica que tiene para enfrentar los efectos de la pandemia”.

Insistió en que “los gobiernos neoliberales no se tentaban el corazón, endeudaban el país, imponían gasolinazos o aumentaban impuestos, para qué, para completar caja.” Y aceptó, que la inexistencia de gasolinazos, “de no contratar deuda y no poner nuevos impuestos, el gasto público se debe completar pese a que ha sido un año donde la economía cayó a consecuencia de la economía global, y la fórmula es apretándose el cinturón con la austeridad republicana, recaudando mejor como lo hace ahora el SAT, cobrándole a los potentados que antes no se les cobraba”.

En su argumentación, a través de un comunicado, Delgado adelantó que derivado de la desaparición de fideicomisos, “queremos que esos recursos se destinen a la atención de la salud de las y los mexicanos”.

Por su parte el PRD, a través de Mónica Almeida, reitero su acusación contra el Gobierno Federal y el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados sigan tratando de arrebatar a los mexicanos las oportunidades para superarse con la posible desaparición de 109 fideicomisos.

“El presidente y su gobierno, nos tratan de sumergir en una nueva era de oscurantismo, dónde se pretende desproteger a todos los mexicanos de desastres naturales, dónde le quitan al campo el dinero para ser impulsado, y tratan de evitar una coordinación con autoridades para establecer una planeación entre los tres órdenes de gobierno en el destino de programas y apoyos para el desarrollo regional y de zonas metropolitanas”.