Celebra AMLO fallo de SCJN sobre consulta para enjuiciar expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional su petición de someter a consulta popular la posibilidad de enjuiciar a los ex presidentes de la República que incurrieron en actos de corrupción

Aunque se cambió la pregunta, y es un poco genérica, “creo que fue un avance importantísimo’, comentó en su conferencia matutina de hoy, en la que también consideró una exageración el que los “intelectuales orgánicos “ y el PAN sostengan que presionó a la Suprema Corte y que el ejecutivo es el poder de los poderes.

“Es un exageración pero es parte de lo mismo”.

Lo importante, insistió es que la Corte resolvió que se consulte al pueblo , “que se pregunte a los mexicanos y esa es la esencia de la democracia. Los ministros, se apegaron al espíritu del artículo 39 constitucional, que señala que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio”.

Cuestionado en torno a la posibilidad de qué el gobierno federal influya para que la ciudadanía entienda cuál es el sentido de la pregunta en la consulta, señaló que eso no será necesario, ya que “la gente misma lo va a hacer en todos lados, porque es algo que no se va a poder tapar. Desde ayer mismo, recalcó empezó el debate”.

Comentó que vio el debate en las redes sociales y “los intelectuales orgánicos están enojadísimos”, pero otros a favor.

El Presidente de la República criticó a quienes “se autodefinen como demócratas pero no les no les gusta que se le pregunte al pueblo. Su concepción de democracia es muy peculiar, es kratos sin demos, poder sin puebloa, a lo mejor es la concepción de la la llamada democracia sin objetivos (título de la obra de Enrique Krause),, es puro poder sin pueblo. Por eso es muy importante que se le pregunte a los mexicanos sobre el tema de los ex presidentes de la República.

El Ejecutivo pidió también que nadie se preocupe más de la cuenta, ya que es “ nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio que va a tomar decisiones y a votar por lo que considera más importante para el país y la nación. Son ciudadanos de verdad, no imaginarios como era antes”.