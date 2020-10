Autoridades de Chihuahua pusieron en riesgo buena relación con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades estatales de Chihuahua pusieron en riesgo la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos al no apoyar el cumplimiento del convenio que se tiene con ese país sobre el agua.

“No queremos que haya represalias por no cumplir con un acuerdo y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista”. Tienen elecciones y quisieron agarrar este tema de bandera para sacar raja político-electoral, añadió al explicar las razones por las cuales no se reunirá con el gobernador Javier Corral en su gira por esa entidad.

En su conferencia matutina, el mandatario añadió que no es buena la relación con Corral y por el momento no tiene caso que se dé una reunión con quien incluso “nos ofendió”.

Por otra parte, López Obrador deseó al presidente de Estados Unidos y a su esposa una pronta recuperación, luego de que se dio a conocer que salieron positivos al Covid19.

Sobre la caravana de migrantes que llego a Guatemala con destino a la unión americana, consideró extraño que ese grupo se haya formado en víspera de las elecciones en el país del norte. “Es mucha casualidad”, subrayó al cuestionar que se haya formado en Honduras cuándo en ese país hay toque de queda.

Añadió que se da seguimiento a la caravana, para evitar confrontaciones. México es un país de paz y “tenemos que ver cómo evadimos la provocación si es que este asunto está montado con ese propósito”, subrayó.

Consideró que el tema tiene que ver con la elección de Estados Unidos. Hay indicios de que se armó con ese propósito, pero no se sabe en beneficio de quién, “de parte de quien”.

Resaltó que en las campañas de esa nación no se ha abordado el tema migratorio y mucho menos, de México. “Hemos hecho un esfuerzo para que no se involucrara a nuestro país”, puntualizó al destacar que hay notorias diferencias con relación a la anterior elección, sin embargo, no dejan de tratar de sembrar el tema en el debate.

Por otra parte, dio a conocer que en el gabinete de Seguridad se abordó el tema de la toma de casetas en autopistas, situación que no se puede permitir porque afecta el ingreso de recursos a la hacienda pública.

Los ingresos de las casetas permiten tener presupuesto para satisfacer las necesidades el pueblo, es sagrado. Si se roba quien pierde es el pueblo, enfatizo López Obrador.