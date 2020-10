SHCP: el país se tiene que adaptar al Covid para crecer

Jueves 1º de octubre de 2020. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que la recuperación económica del país no depende de los apoyos sectoriales, sino de qué tan rápidamente adaptar que la economía y la sociedad convivan con el Covid . Anunció que el 9 de octubre el gobierno federal hará el primer pago por 4 mil 200 millones de pesos para el derecho de adquisición de una vacuna cuando esté disponible, probablemente en el primer trimestre de 2021.

Cuando se cuente con la vacuna, primero se aplicará al personal del sector salud, así como a personas en situación de riesgo, y en el transcurso del año se recibirán suficientes lotes para aplicarlos a un porcentaje alto de la población, lo cual implicará la campaña de vacunación más ambiciosa en la historia de México y la humanidad, sostuvo.

La lucha contra el Covid debe ser la principal prioridad de la política pública el próximo año. Si la pandemia no se contiene, la economía no crecerá de manera constante. Probablemente ya pasamos lo peor del Covid, pero no se ha ido; no acabará pronto, y sigue marcando el tono tanto de la política de salud como de las finanzas púbicas, pero va a pasar, se va a ir, y por eso aumentamos 9 por ciento real el presupuesto en salud , expresó.

En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados para la glosa del segundo Informe de gobierno y explicar el paquete económico 2021, Herrera precisó que este año el país ha destinado 52 mil 200 millones de pesos en salud para combatir la pandemia.

De ese monto, se han ejercido 21 mil 983 millones por conducto del Insabi, 27 mil 816 millones mediante el IMSS y 4 mil 331 millones por el Issste.

Anticipó que, en términos reales, el producto interno bruto de 2021 será similar al de 2016, porque si bien se ha protegido con el gasto a los sectores con un efecto en el bienestar de la población, el resto de los recursos orientados a otros rubros han sufrido una contracción significativa.