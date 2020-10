Respalda AMLO a secretario Alcocer frente a reclamos de oposición

Tras los airados reclamos que la oposición hizo ayer al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al comparecer en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “él tiene todo nuestro apoyo.

“Es un extraordinario servidor público, un hombre muy sensible, comprometido. No recuerdo un secretario de Salud así; es un científico, premio nacional de ciencia, además con dimensión social”.

Rechazó la petición que le hizo un representante de medios alternativos para que durante su conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, proyectara hoy el video donde la senadora del PAN, Martha Márquez, hostiga a Alcocer, exigiéndole que firmara su renuncia y lo hizo signar de recibido una serie de documentos. “Si le faltaron al respeto no lo vamos a poner, ¿para qué le damos proyección?”.

Sostuvo que el comportamiento de la panista demuestra que “están muy molestos, pero no deberían de actuar de esa manera. No sé por qué están tan desesperados. No merece el doctor Alcocer eso, es un hombre bueno, además honesto, íntegro”, remarcó.

Por otro lado, el mandatario pidió esperar que la Secretaría de la Función Pública termine la investigación sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que “se sepa si en realidad hay malos manejos o es como se dice coloquialmente, grilla”.

Tenemos que “buscar la forma de que, si están mal las cosas y se cometieron errores, se castigue, porque no queremos la corrupción, pero que no se le acuse sin fundamento a un servidor público, en este caso a Ana Guevara”.