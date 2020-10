No teman al pueblo, pide AMLO a SCJN para consulta sobre ex presidentes

A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN) defina sobre la consulta popular para enjuiciar o no a los ex presidentes de la República, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los ministros que “no le tengan miedo al pueblo, hay que hacer valer la democracia”.

Señaló que hoy es un día importantísimo porque la Corte va a resolver “la realización o no de la consulta para iniciar procesos, de conformidad con la ley contra los ex presidentes de México” y yo espero “que se resuelva bien”.

Esto significa “que se respete el espíritu del artículo 39 de la Constitución, de qué el poder emana del pueblo y se instituye para su beneficio; de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es la esencia de la democracia”, aseguró en conferencia de prensa.

Pidió que “no se le niegue al pueblo su derecho de participación. Que se haga valer a plenitud la democracia en el país”, porque durante mucho tiempo, “desde que inició la lucha por la democracia en nuestro tiempo, se habló de la importancia que tenían el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la revocación del mandato, y el resultado ha sido muy limitado”.

Insistió que desde que se aprobó el artículo 35 constitucional “no ha habido una sola consulta con apego a ese articulo”.

Recordó que cuando estaban por imponer la reforma energética, pidieron a la Corte, con base en el artículo 35, llevar a cabo una consulta con el pueblo, “reunimos las firmas”, pero “negociaron arriba, con los ministros de la Corte para que se le diera salida de esa manera a la presión de que no se privatizara el petróleo” y dieron “palo”.

Aceptaron por politiquería, demagogia, “porque hablaron con los ministros y de antemano se sabía que no iban autorizar la consulta. Nada, era ya lo decidido por una especie de asociación delictuosa, entonces sería lamentable que ahora resolvieran lo mismo, con la excusa de que se violan derechos humanos, garantías.

“ A quién se le violan derechos humanos, si la pregunta es muy clara, plantea que se lleven a cabo procesos apegados a la ley, no se violan derechos humanos”. La interrogante es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

El pueblo, agregó, es quien decidirá si se inician procesos contra los ex presidentes, agregó, y conforme a la ley, ministerio público, los jueces y el derecho a la defensa.

“Pero decir ´es inconstitucional, no procede´, pues no va a estar bien. No quiero que se malinterprete, porque yo soy respetuosos del poder judicial, pero si no podemos consultar a la gente, entonces ¿nos vamos a conformar con elegir cada seis, cada tres años a las autoridades y el resto del tiempo, cuando no haya elecciones, vamos a estar callados, sólo mirando, sin poder ejercer nuestros derechos políticos, cuando se trata de asuntos trascendentes? Esto es lo que se está ventilando y se va decidir hoy”-

Vamos a esperarnos, a ver que resulta, agregó. El mandatario reiteró que fue admirable que en 15 días, “ciudadanos reunieron más de dos millones de firmas, sin partidos, sin que interviniera el gobierno, sin el apoyo de los medios. Entonces ¿por qué negarle la participación a la gente?, no hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que hacer valer la democracia”, subrayó.