En hospital de la Marina la mortalidad es 50% menor a la de otros

En el tiempo que permanecen en el área, los trabajadores de la salud no pueden volver a salir, ir al baño o siquiera tomar agua, pues ello significaría quitarse su equipo de protección, con el riesgo de contaminarse.

Ante eso, han desarrollado trucos, como ponerle un condón a su teléfono celular, para poder operarlo sin riesgo de contaminarlo, y así mantener contacto con el exterior.

Otros, que saben que su jornada será larga, recurren a estrategias como usar un pañal de adulto. Eso es mejor que tener una infección renal , afirma la segunda maestre Elizabeth Téllez Coronel, encargada de la desinfección y el manejo de residuos tóxicos del área Covid.

Ella viaja cada jornada desde Toluca, estado de México, hasta el sur de la ciudad, para limpiar y desinfectar los espacios donde son atendidos los pacientes. Un trabajo de riesgo, como bien lo sabe, pues ella misma se contagió de Covid en meses pasados.