Corrupción, esencia de la economía durante neoliberalismo: Morena

El contenido del proyecto de paquete económico del gobierno federal concitó posturas a favor de parte de Morena y su aliado el Partido del Trabajo al acusar que la herencia del neoliberalismo económico impuesto por priístas y panistas se manifestó en la corrupción como esencia de la economía. Desde el sector de la oposición compuesta por el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, se descalificó la propuesta porque además de inercial, “austericida”, mantiene “el abandono al campo”.

La asistencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al salón de plenos en San Lázaro para explicar el contenido de la propuesta del Ejecutivo Federal en materia de paquete económico, dio pie a diversos posicionamientos de las fuerzas políticas en la cámara. La oposición, también añadió a sus criticas la extinción de 109 fideicomisos, que se ha derivado de una propuesta del coordinador de Morena, Mario Delgado.

La bancada de Movimiento Ciudadano expuso ante el pleno cameral que sería “lamentable que desaparezcan los fideicomisos, y tan solo ayer se dio un albazo por el cual se pretende desaparecer el fondo de gastos catastróficos en salud”.

Para el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, su partido es “la vanguardia y la locomotora ideológica de la Cuarta Transformación, no le vamos a fallar al presidente de la República. ¿Cómo nos dejaron? Nos dejaron endeudados con 11.6 por ciento del Producto Interno Bruto; nos dejaron con factureras falsas; nos dejaron el outsourcing, con las familias precarizadas, práctica que inició con Ernesto Zedillo y se legalizó con Felipe Calderón. ¡Hay que acabar con la subcontratación de los trabajadores.

“¡Dejaron una corrupción instalada, encajada como el principal engranaje de la economía. Tenemos paz social en México, imagínense en el modelo neoliberal que hubiera ocurrido. En la Cuarta Transformación tenemos paz social. Hay que cambiar la idea de la utilidad y la ganancia!".

Su compañero, Oscar González Yáñez, solicitó al titular de la SHCP, “señor secretario a ver si le entramos a los cigarros y los refrescos. Y entremos al tema de las afores. La que mejor rendimiento da es la del ISSSTE, por ahí podemos entrar a este tema. Nos hubiera gustado tener solidaridad del Banco de México, y su ausencia con el presidente de la República, se pudieron haber movido siete mil millones de dólares, de los 170 mil que resguarda, y habría que ver entonces la autonomía del mismo banco”.

Por el PRI, Enrique Ochoa Reza, adujo que el presupuesto es necesario, pero no es suficiente para impulsar el crecimiento económico, por eso la Constitución establece una economía mixta. “El presupuesto debe dar sentido al crecimiento, esto no se cumple con el anteproyecto de paquete económico que se envió a la Cámara de Diputados. Hay cero apoyos para pequeñas y medianas empresas. Se han suspendido las rondas petroleras.

“Los mismo sucede con las energías limpias, las subastas renovables recibieron reconocimiento por su transparencia. Estos parques limpios nuevos no recibieron recursos presupuestos adicionales, pero pagan el respaldo al sistema eléctrico, pagan impuestos y generan empleos”.

El ex dirigente del Revolucionario Institucional consideró que, de no invertirse en energías limpias, con el presupuesto del 2021, México no tendrá energía suficiente para crecer.

“El presupuesto de egresos castiga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 12 por ciento, y al no tener respaldo la inversión privada, si no se tienen recursos estaremos enfrentado una situación muy difícil. Queremos mejorar el presupuesto para el bien de las generaciones por venir”.

Del lado del PAN, José Isabel Trejo -a cuyo frente de desplegaba una manta con la leyenda: “basta de recortes austericidas; exigimos mantener los fideicomisos”- adujo que las políticas equivocadas del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid 19, contribuyen a incrementar el desempleo. Pandemia y vacunas que no eran factores de discusión del presupuesto en los últimos años, ahora si son fundamentales. Nos encontramos frente a un gran desafío, que reta a las instituciones del Estado y tienen contra las cuerdas al sector productivo”.

El diputado de ese partido enfocó sus baterías en cuestionar sí las bases del programa económico del gobierno son viable: “Lo que queda es pedir prestado, ahora los registros indican que la deuda creció entre diciembre de 2018 a la fecha creció más de un billón de pesos, ¡una billonada!

“Del gasto público está bajo muchas presiones, ahora se deben rifar aviones.

El gobierno de la República no acepta programas para rescatar el empleo, impera la visión de los programas sociales. No se quiere rescatar a los trabajadores, ni a las pequeñas empresas”.