Segunda etapa de NOM-035 el próximo 23 de octubre: STPS

Ciudad de México. La segunda etapa de la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, entra en vigor el próximo 23 de octubre, relativa a factores de riesgo psicosocial en el trabajo, informó Omar Estefan Fuentes, director general de Seguridad y Salud en el Trabajo de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En la conferencia de Bienestar en Palacio Nacional, el funcionario detalló que esta NOM es de tipo “preventivo” y busca que los centros laborales tengan “ambientes laborales apropiados”.

Especificó que la NOM-035 no busca evaluar el estrés de los trabajadores, sino “atenuar y evaluar los factores de riesgo con motivo del trabajo”.

Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Sin embargo sus disposiciones aplican de acuerdo al número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo

Existen tres categorías: los centros en donde laboran hasta 15 personas; los centros en donde trabajan entre 16 y 50 y donde laboran más de 50 empleados.

Entre los factores de riesgo psicosocial están la carga de trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral, entre otros aspectos.

Stefan aseveró que no existe la obligación de ningún tipo de certificación y advirtió a las empresas que “la STPS no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de la NOM-035-STPS-2018. En este sentido no existe obligación para la participación o contratación de consultores, asesores o gestores, es decisión del patrón”.

En cuanto a la toma de nota en las elecciones realizadas en el Sindicato De Telefonistas de la República Mexicana, la STPS expuso que ésta no ha sido solicitada a la dependencia. Detalló que las elecciones se pospusieron por la pandemia, este año se realizaron del 2 al 15 de septiembre.

La STPS está a la espera de que el gremio realice el trámite y proceder a revisar la documentación.