Recientes marchas no representan riesgo de repuntes importantes de Covid-19: AMLO

Aunque han sido estridentes, la participación en las manifestaciones recientes no ha convocado a mucha gente, por lo que su realización no pone en riesgo repuntes importantes de la pandemia de Covid-19, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que su gobierno mantendrá las garantías de la libre manifestación aunque subrayó que “ha habido actos de provocación”.

Cuestionado sobre las recientes movilizaciones, aseguró que el gobierno capitalino ha actuado con prudencia y responsabilidad, pero exhortó a quienes participan en estos actos a no incurrir en estas actitudes porque “no se puede enfrentar la violencia con más violencia. Se tiene que luchar de manera pacífica. Eso es lo que recomendamos, pero afectaciones mayores no ha habido”. Nada se puede resolver con la violencia, “no es aconsejable”.

A pregunta expresa sobre la repercusión en la pandemia de estas protestas, López Obrador desestimó que se pueda registrar porque “ no es mucho la concurrencia de las personas que están protestando. Si se tratara de multitudes pues entonces sí hay riesgos de contagio mayores pero no. Aunque han sido muy difundidas todas esas protestas y estridentes, no agrupan a muchas personas y vamos a seguir garantizando el derecho de manifestaciones”.