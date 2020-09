PRI irá en contra del recorte de fideicomisos, es un error, dice

Ciudad de México. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, recibieron “cartas y misivas” de integrantes del sector de ciencia y tecnología, de la cultura y el deporte donde exponen su preocupación en torno a la probable desaparición de los fideicomisos, por los cuales, reciben apoyos del gobierno, confirmó el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros, reprochó al partido Morena, porque de esa acción “insuficiente, y ahora le cercenas, le cortas, le das el machetazo a todo sin decir agua va, pues me parece un error. Y te puedo decir el del apoyo al deporte, el del apoyo al cine, a las actividades cinematográficas y puedo decir todos los que están ahí, requieren un análisis pormenorizado.”

A decir del ex gobernador de Guerrero, la extinción de 109 fideicomisos, debe ser una “operación para analizar y decidir qué pasa, cuál es el destino de cada fideicomiso, tiene que ser una operación con un bisturí, y aquí a alguien se le ocurrió sacar un machete y trae un hacha y agarra parejo, corta todo, y eso no está bien. Nosotros en el PRI vamos a votar en contra, lo hemos dicho desde hace ya varios meses. No podemos apoyar la desaparición de estos fideicomisos.

“Quien tome la decisión, quien vote a favor, que asuma la responsabilidad, pero me parece que están descuidando tareas muy importantes, muy importantes de sectores y segmentos muy importantes, y el gobierno no puede por atender un tema, descuidar 55 temas. Ese es el arte de gobernar, buscar los equilibrios, y me parece que, en esta decisión de MORENA, de la 4T, se están equivocando, y ojalá se pueda reflexionar y se pueda recapacitar para que no se utilice el machete.”

-¿Este dictamen garantiza que esos 150 mil millones de verdad se destinen al sector salud y a la atención de la pandemia?

-Eso depende, una vez que estén esos recursos concentrados en la Secretaría de Hacienda, de que no haya por ahí otra prioridad y se destinen a otra tarea. Pero ya no es, digamos, un tema que podamos definir en este momento. Hoy lo que está en juego es evitar que se cancelen los fideicomisos, evitar el machetazo.