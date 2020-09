Demandan en FGR investigar caso de la guerra sucia de los años 70

Familiares de Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978 por elementos de la Brigada Blanca, grupo para policiaco responsable de la Guerra Sucia de la década de los 70, se manifestaron frente a la sede central de la Fiscalía General de la República (FGR), para exigir que investiguen este caso.



Judith Galarza Campos, hermana de la víctima, sostuvo que aún a más de 40 años, es preciso aclarar estos casos: “no me interesa a mi que el torturado número uno, que dirigió la Brigada Blanca y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Miguel Nassar Haro, haya muerto, nosotros queremos que aún después de muerto, tanto José López Portillo, como Nassar Haro, como José Salomón Tanus (comandante del Servicio Secreto de la policía capitalina), todos los torturadores, sean señalados como lo que son, porque no queremos ya más represión en nuestro país.”



Afirmó que mediante una investigación en el Archivo General de la Nación (AGN), encontraron una fotografía y documentos de la víctima, con los cuales pudieron establecer que Leticia Galarza fue detenida y conducida al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, pero después no hay más rastros de ella.



Afirmó que el gobierno de ese entonces trató de borrar todo dato oficial sobre su hermana, incluso su acta de nacimiento en el Registro Civil y sus calificaciones escolares.



Explicó que en ese entonces no presentaron una denuncia penal, por que habría sido inútil y no contaban con pruebas, pero ahora, con los elementos encontrados en el AGN, iniciarán la querella formal.



Leticia Galarza afirmó que en la desaparición de su hermana “hay suficientes elementos para considerar que fue un crimen de estado, delito de lesa humanidad.”