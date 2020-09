Es un país más justo; la mayoría de mis compromisos están cumplidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un repaso de sus cien compromisos de gobierno, ubicó a la mayoría como cumplidos, otros en proceso de culminación y destacó los relativos a la corrupción. “Es un país más justo, más digno, donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, el presupuesto se destina a los más pobres y necesitados” y el gobierno no está secuestrado por una minoría. “Es un país con el gobierno al servicio de ciudadanos, no al servicio de intereses creados”.

Dijo que el compromiso relacionado con la terminación de la guerra ya se cumplió y señaló que no se afecta la libertad de expresión, “el que está siendo maltratado es el Presidente, no los medios de comunicación”. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario aprovechó una pregunta para hacer un rápido repaso de los compromisos y dijo que aún hay otros por incluirse.

Destacó que ahora se da preferencia a las empresas con dimensión ética y si son extranjeras, de países donde no se permita la corrupción. Recordó que “aquí venían empresas españolas, había una relación arriba, donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad actos de corrupción, venían a saquear a México. Todo esto ya no existe”.

Detalló que en la época del presidente Felipe Calderón la empresa favorita era Repsol de España y con Enrique Peña Nieto fue OHL del mismo país. “Ya no queremos este trato, ya todas las empresas extranjeras entienden que es una nueva relación”, había acuerdos de empresas y gobiernos corruptos, dijo. En la cancelación de la planta cervecera en Mexicali “pregunté a la empresa cómo obtuvieron los permisos”, apuntó.

Precisó que no estamos en contra de los empresarios, “estamos en contra de los corruptos, eran traficantes de influencia” y anunció que sobre el avión presidencial en unos días habrá una buena noticia. “Se va a vender y saldrán unos 2 mil millones de pesos. Se va a juntar lo que se gastó en la compra de ese bien superfluo, en ese gasto extravagante”.

Ubicó a los proyectos del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el corredor Transístmico como compromisos cumplidos, dijo que se encuentra petróleo en nuevos yacimientos. Se busca potenciar las hidroeléctricas como parte de la generación de fuentes alternas de energía, aseguró no se usa el fracking, que ubicó como cumplido, y destacó el aumento al salario mínimo, que no había crecido tanto en 36 años. Sobre la consulta ciudadana, dijo que falta que la Suprema Corte cumpla, “nosotros ya cumplimos”.

Destacó la cancelación de fideicomisos utilizados para eludir la legalidad y transparencia, “no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o pseudocientíficos que cobraban por todos lados. Estamos a favor de la ciencia y la cultura, no estamos a favor de los privilegios y la corrupción que no se confunda nadie”. Estimó que se obtendrán alrededor de 50 mil millones de pesos con esta medida.

Se refirió a que ya se cumple con la entrega directa de apoyos “para evitar moches, piquete de ojo. Por eso están enojados los de la sociedad civil, que se hacían llamar organizaciones no gubernamentales, eran intermediarios, se quedaban con el dinero, no bajaba el apoyo”.