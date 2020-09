En CFE se volvió al sistema anterior de jubilaciones: AMLO

En la Comisión Federal de Electricidad se volvió al sistema anterior de jubilaciones, que se había modificado, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo tener información de que en las negociaciones entre sindicato y la empresa Telmex se llegó a un acuerdo, y agregó que no se intervendrá en asuntos internos de los sindicatos.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, explicó que cuando en Pemex se negoció el contrato colectivo se ofreció por parte de los dirigentes, “cosa ináudita, que podían aceptar que se ampliara la edad de jubilación de los trabajadores. Nosotros rechazamos la propuesta”.

Esto respondió ante la pregunta de un reportero sobre las negociaciones del contrato colectivo en Telmex. Sobre la reelección de la dirigencia dijo que “los que se oponen a los actuales dirigentes tienen que convencer a los trabajadores, se debe hacer asamblea y ganar con voto libre y secreto. No nada más decir ‘es un líder charro y hay que quitarlo’. Así no se puede. Son procesos de elección. La autoridad debe cuidar que haya democracia sindical. Esto es que se cumpla con la ley y que el voto sea secreto y libre. Antes no era así”.

Explicó que en los gobiernos neoliberales “se les apretaba un poco a los lideres sindicales, ni siquiera mucho, y seguían afectando a los trabajadores. A los líderes no les afectaba, seguían manteniendo ciertos privilegios. Ahora es distinto, son cambios que se llevan a cabo. No vamos a intervenir en asuntos internos de los sindicatos, la democracia sindical se conquista al interior de los sindicatos, ya no es la decisión del presidente para ver quién es el dirigente de un sindicato, a quién se impone, eso ya se quedó atrás. Tienen que ser los trabajadores que de manera libre elijan y decidan sobre sus representantes”.

En el caso de Telmex precisó que ahora ya no hay ahora ningún tipo de conflicto obrero patronal, se resolvió hace unos diez días pero dijo que pedirá a la Secretaría del Trabajo que informe sobre esta situación. “Lo que me dijeron es que se protegió a los trabajadores en cuanto a su jubilación, no se aceptó nada que afectara sus prestaciones laborales. Fue un buen acuerdo para ello”.

Destacó que en todas las empresas está la propuesta de aumentar la edad de jubilación, “nos hemos pronunciado para que esto no suceda y lo demostramos con hechos en empresas públicas como es el caso de Pemex y la CFE”.