Diputadas impulsan paquete legal para garantizar aborto en todo el país

Ciudad de México. Diputadas de Morena, PRI, MC y PRD que forman parte de las comisiones de Salud, Igualdad de Género y Justicia anunciaron que en el actual periodo de sesiones se discutirá, y eventualmente aprobará, un paquete legal para garantizar en todo el país la interrupción del embarazo y la obligación de la Secretaría de Salud de ofrecer servicios médicos reproductivos y de salud sexual a las mujeres.

La discusión de un proyecto en comisiones unidas se dará cuando las condiciones sanitarias lo permitan, expresaron.

En conferencia de prensa virtual conjunta, en el contexto del Día de acción global por la despenalización del aborto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño (Morena), explicó que existen distintas iniciativas al respecto.

Se trata, dijo, de modificar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud, que aún están en tiempo de analizarse en comisiones.

Refirió que las propuestas buscan hacer obligatorio por parte de la Secretaría de Salud garantizar los derechos sexuales y reproductivos, derogar el artículo de objeción de conciencia para el personal médico, crear servicios de planificación y anti concepción, así como, en conjunto con el Consejo Nacional de Población, aplicar programas de educación sexual y planificación, y de métodos anticonceptivos.

También, incluye la obligación de acceso de las mujeres a anticonceptivos de emergencia sin importar la afiliación a una institución de salud; se incluye un capítulo de interrupción del embarazo para preservar la vida, salud física y mental de las mujeres.

La diputada Martha Tagle (MC) indicó que la cámara está quizás ante el último momento de la Legislatura para avanzar en la materia.

“Hoy en día muchas mujeres no son solo sentenciadas a continuar con embarazos no deseados, sino quedan secuelas por practicar embarazos no seguros. Es un asunto de justicia, no solo de salud. No podemos esperar más. Es una reforma legal y se requiere mayoría simple para poder avanzar”, dijo.

Lorena Villavicencio (Morena) expresó que se requiere aprobar un paquete legal para garantizar el acceso a servicios de salud a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir el embarazo, así como reconocer la interrupción del embarazo en todo el país.

No se trata solo de despenalizar el aborto, sino reconoceré el derecho de las mujeres sobre su sexualidad y acceso a servicios de salud para ejercerlo, expuso.

Iliana López Castro (PRI) dijo que ha recibido correos de organizaciones religiosas y pro vida, que piden no legislar sobre el aborto, pero acotó que se trata de un debate de salud pública, no de una visión religiosa.

“No podemos legislar por debates morales ni visiones religiosas, sino como juramos el día que tomamos protesta, con base en la Constitución”, resaltó.