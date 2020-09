Acusan a feministas de lucrar con familiares de víctimas

Ciudad de México. En la conferencia mensual sobre la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez, denunció públicamente que un grupo feministas, que participó en la toma de un a sede la CNDH cobra tres mil pesos a familiares de víctimas de feminicidio para que sus casos sean aceptados en esta secretaría, acusó.

Téllez, al participar en la reunión, efectuada en la Segob, dijo que fueron las propias víctimas quienes les informaron que sus supuestas representantes les habían pedido dinero para que fueran recibidas en la dependencia. Abundó: “se trata del grupo de mujeres que hace unos días tomaron la caseta de Tlalpan y que el fin de semana se manifestaron frente a Palacio Nacional”.

Precisó que luego de que en la reunión del jueves pasado, escuchó por 6 horas y media a las víctimas “porque tenía que escuchar a estas madres y hermanas y saber que está pasando en el sistema de justicia, quiero decir, que además de escuchar , dar cuenta de ese encuentro, dentro de estos casos de desaparecidos, la Comisión Nacional de Búsqueda se acompañará con los responsable de casos en los estados, la próxima reunión del grupo Ni Una Menos será el 8 de octubre, y los casos se verán de manera directa. No se aceptan intermediarios. Nos hemos encontrado con algunos de estos grupos, en donde hay personas que cobran 3 mil pesos porque la secretearía de Gobernación acepte sus casos, y pues son casos que no lo entendemos porque la ayuda es gratuita, es en General Prim, la ayuda es gratuita”.

Relató en la reunión: "Estas personas (la víctimas), a la hora que nosotras las atendemos, que escuchamos sus historias y vemos cómo las podemos apoyar, se sueltan en lágrimas y nos dicen: 'ya no tengo nada y no tengo los tres mil pesos, y saliendo de aquí se los tengo que dar a tal persona que me está esperando afuera'. Entonces, son cosas que, ahora este mismo este grupo, que se llama feminista, que estuvo afuera del Palacio Nacional, que se atendió aquí, ahora están tomando las casetas de Tlalpan".

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó que existan grupos que se aprovechan del dolor de la gente y dijo que las puertas de la dependencia están abiertas para las verdaderas víctimas y que serán atendidas sin intermediarios.

"Desde luego, nuestra empatía y el acompañamiento para todas las instancias. Lo que no se vale es que, algunas de ellas, sean, digamos, que manejen el dolor de estas verdaderas víctimas y que, entonces, promuevan, ciertamente, estas protestas cuando en realidad lo único que están es manejando a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia".

Téllez reiteró que la atención y el acompañamiento otorgado a las víctimas de la violencia de género son completamente gratuitos y que todas aquellas que lo requieran serán escuchadas y atendidas.