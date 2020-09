En nombre del Estado, AMLO ofrece disculpas a familiares de los 43

No vamos a ocultar nada y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. No nos importa eso. Queremos estar bien, principalmente con nuestra conciencia.

Frente a imágenes de los estudiantes desaparecidos, adelantó que desde hoy en la reunión del gabinete de seguridad pedirá que me entreguen el informe sobre los prófugos y los que tienen que ver sobre todo,con las fuerzas armadas; mañana se solicitará lo mismo y todo el tiempo . Refirió que desde la campaña presidencial se pronunció por castigar a los militares que participaron en los hechos.

Tras exhortar al Consejo de la Judicatura Federal a castigar a jueces que no cumplan con su responsabilidad, recalcó que se conocerá la auténtica verdad , porque “a mí me eligió el pueblo –y me apoya la mayoría de los mexicanos– y no voy a fallarles. Soy libre, no un pelele de ningún grupo económico, político, por poderoso que sea. No nos impusieron grupos de intereses creados, no estoy aquí por los potentados, por la delincuencia organizada o de cuello blanco”.

Estableció que mes con mes se continuará informando sobre el avance de las investigaciones y yo voy a estar encabezando todo este proceso. Espero que lo más pronto posible tengamos más resultados y tenemos que tener consenso, es decir, todos estar de acuerdo de que así fueron en realidad los hechos. Ustedes (padres, asesores y Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que están acompañando esta investigación, cuando ya tengamos todos los elementos, van a validar si lo que se está diciendo es cierto, para que no quede ninguna duda .

Tras el informe, los padres lanzaron consignas y realizaron, al igual que el Presidente, en voz alta, el conteo del número de normalistas desaparecidos en este caso.

No acudió el ministro presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación Arturo Zaldívar, para evitar que se argumenten violaciones al debido proceso de los imputados, ya que el juicio se desarrollará ante órganos del Poder Judicial.