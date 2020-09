Corrupción y potentados dominaban al SAT, dice López Obrador

Córdoba, Ver. La situación económica que enfrenta el mundo en la actualidad "no es una crisis cualquiera, estamos hablando de un derrumbe económico", aseveró hoy aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que en el caso de México "ya estamos saliendo. Ya se ve la luz que indica que vamos a salir del túnel en el que nos encontramos. Va mejorando la economía, tenemos indicios de reactivación y recuperación de empleos."

Durante su último acto en esta entidad, el presidente aseveró que los programas sociales han ayudado mucho a sortear las crisis económica y social, bajo la estrategia de atender primero a los pobres que a las corporaciones financieras.

Cuestionó lo que llamó sofismas del pasado de que es necesario enseñar a los pobres a pescar antes de darles pescado pero qué pasa -planteó- si no hay río, si no hay agua, si no hay pescado.

Al abundar en su estrategia de apoyar abajo dijo que lo interesante es que no se contrata deuda, como lo hicieron casi todos los países.

"Actuamos con prudencia y financiamos el desarrollo con ahorros. Porque aunque parezca increíble lo que se puede liberar del presupuesto cuando no hay corrupción. Antes se hacía una obra y cobraban tres o cuatro veces más".

Dijo que ya no hay lujos en el gobierno y antició que se iba a regresar por carretera porque ya no hay vuelos en helicópteros ni aviones particulares, todo eso se terminó.

También se terminó la corrupción y los privilegios de los potentados que se sentían dueños del gobierno, “eran los que mandaban en el SAT (Servicio de Administración Tributaria), miles de condonaciones (de impuestos).

"Eso se terminó, se prohibió la condonación de impuestos. Ahora todos tienen que pagar, por eso tenemos finanzas públicas sanas, por eso no recurrimos a créditos, ni gasolinazos porque estamos financiando con no permitir la corrupción y terminar con los lujos".

"Ya el presidente no tiene ocho mil personas para que lo cuiden", dijo, en alusión al desaparecido Estado Mayor Presidencial. "Que sepan también mis adversarios los conservadores que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila, voy a seguir recorriendo el país con la frente en alto".

Antes se decía que si se apoyaba a gente pobre era populismo, paternalismo. En este marco, aprovecho para darle otro espaldarazo al gobernador Cuitláhuac García, porque Veracruz ha estado conducido por gobernadores "ladrones y mediocres".