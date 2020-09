A disposición del MPF y de la comisión, el 27 batallón: SG

Ciudad de México. La comisión presidencial del caso Ayotzinapa destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al poner a disposición de esta instancia y del Ministerio Público a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala para contribuir a la investigación iniciando, en su caso, los procesos penales correspondientes .

Precisó que la Sedena ha entregado toda la información solicitada de los batallones 27 y 35 respecto al personal castrense, antecedentes militares, bitácoras, informes, comunicaciones, radiogramas, estructura del batallón y bases de operación, fotografías y videos y órdenes de operación, según las solicitudes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

Es la primera vez que la Sedena se abre a una investigación de este tipo y los documentos recabados serán remitidos a la Fiscalía General de la República. La comisión subrayó que el 24 de julio pasado, padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes de esta instancia creada por decreto presidencial en diciembre de 2018, inspeccionaron las instalaciones del 27 batallón.

La comisión menciona que a partir de millones de evidencias recabadas de 2014 a la fecha, algunas de las cuales debieron ser recuperadas de fuentes oficiales restringidas, se podrá establecer la operación de delincuentes con las fuerzas de seguridad en contra de los estudiantes y la certeza que durante la agresión en ningún momento estuvieron juntos los 43. El presidente de la comisión Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dijo ayer que la verdad histórica ha colapsado y advirtió que no se protegerá a nadie contra la ley.

Aclaró que en esta administración no se generarán falsas expectativas ni construirán una nueva verdad histórica ; al contrario, seguirán trabajando para llegar a la verdad por más dolorosa que sea.