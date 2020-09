Zeitgeist / Maciek Wisniewski

posfascismo (Traverso)– que tuvo su explosión con la victoria de Trump ( tiempos negros (Arendt), es crucial para evitar la repetición de tragedias y errores del pasado ( deforma la anatomía de los actores políticos de hoy entendibles bien sin las analogías históricas ( 1.Si hay algún espíritu del tiempo ( Zeitgeist) rondando por el mundo es el espíritu de –sobre todo hechas apresuradamente− las analogías históricas: a los años 20/30 en Alemania, Europa Central, la Segunda Guerra Mundial. Un proceso en curso, paralelo al auge de la extrema derecha –o el(Traverso)– que tuvo su explosión con la victoria de Trump ( bit.ly/2RqDt0v ). Según sus proponentes, buscar lecciones de la historia, sobre todo de aquellos(Arendt), es crucial para evitar la repetición de tragedias y errores del pasado ( bit.ly/3iKgtpe ); para otros, el problema con este afán es que más que alumbrar, oscurece el presente, lleva a tomar las decisiones/posiciones equivocadas yla anatomía de los actores políticos de hoy entendibles bien sin las analogías históricas ( bit.ly/3izbZBC ).

2. No sólo ya hemos visto a este espíritu, sino entre sus idas y vueltas éste actúa en una suerte de doble movimiento entre relativización y unicidad. Si durante Historikerstreit –el gran debate de historiadores alemanes en la década de los 80 (bit.ly/32s1RFl)− las comparaciones les servían a los historiadores conservadores ( Nolte, Hillgruber et al.) para tratar de normalizar a Hitler y al régimen nazi, hoy, en manos de historiadores liberales (Snyder, Stanley et al.), las comparaciones sirven para ab-normalizar a Trump y al trumpismo (y sus regímenes gemelos ).

3. Entre algunas confusiones, usos y abusos de la historia y sus malas lecturas/relecturas ocasionadas por el espíritu del tiempo (bit.ly/33vh7AB), apuntemos a un beneficio: la vuelta del fascismo como una unidad de análisis relegada hasta hace poco a la historia, pero que en realidad: a) nunca ha dejadode ser una amenaza y un proceso vivo (Sternhell); b) permea inexorablemente toda la política (bit.ly/35bPGhG ); c) tiene una forma permanente/ aspiracional ( bit.ly/3ki1X8B); d) niega la tesis del excepcionalismo estadunidense: ¡esto ya pasó aquí! (bit.ly/2FkCFrH), y e) trasciende el eurocentrismo (el fascismo en Brasil, India, Israel et al.).