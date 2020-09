Pese a oposición en Chihuahua se cumplirá tratado de aguas con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que -pese a la oposición del gobierno y grupos de Chihuahua- se cumplirá el acuerdo de agua con Estados Unidos.

“Estamos avanzando. No descartamos de que se cumpla el compromiso porque es muy importante; no queremos dar motivo para represalias, sobre todo porque hay elecciones en Estados Unidos y no queremos que esto sea un tema de campaña”, dijo.

Subrayó que la oposición a la entrega del agua, en Chihuahua, es un asunto de intereses económicos pero sobre todo de tipo electoral.

En conferencia de prensa, dijo que se ha logrado que el tema México no sea motivo del debate político-electoral en el vecino país, a diferencia de lo que ocurrió en la pasada contienda.

En tanto, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que hay alrededor de 13 o 14 carpetas de investigación abiertas no sólo por los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre en la presa La Boquilla, sino por episodios anteriores.

Entre estas carpetas hay una de la Comisión Federal de electricidad, por el sabotaje y la destrucción en la hidroeléctrica donde se calculan daños preliminares por más de 100 millones de pesos.

Subrayó que en los sucesos ha habido “ toda una conspiración y eso tendrá consecuencias legales”.

Por su parte el director para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, admitió que las protestas en Chihuahua significan una amenaza para el país, debido a los atrasos en la entrega de agua a Estados Unidos y, en una situación extrema, se plantearía la negociación del mismo, lo cual no es conveniente para México porque se trata de un arreglo equitativo.

Igualmente dijo que no es un escenario deseable que Estados Unidos incumpla su parte de entrega del líquido.

Por otra parte, el presidente López Obrador subrayó que se atenderá toda situación de emergencia para que no le falte el agua a la gente. “Eso está garantizado “, aseveró.

En el peor de los casos, añadió el mandatario, si falta agua para la agricultura “ ya veríamos cómo le hacemos, pero no va a faltar el agua para consumo humano”.