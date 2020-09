Inconstitucional, consulta ciudadana sobre ex presidentes: ministro

Viernes 25 de septiembre de 2020. El ministro Luis María Aguilar Morales propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes. Su argumento principal es que la pregunta planteada es contraria a los derechos humanos.

De acuerdo con el proyecto, la consulta solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca dentro de los requisitos que fija el artículo 35, fracción VII, de la Constitución, donde se establece que no se puede someter a consulta la restricción de los derechos humanos.

Aguilar Morales señala que la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad .

Agrega que recurrir a este mecanismo de democracia directa para decidir si se lleva a juicio a los ex mandatarios implica también una violación al principio de igualdad: no está justificado por qué a algunas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras al resto de las personas no se les da el mismo tratamiento .

El proyecto, de 43 páginas, sostiene también que esta consulta violaría el derecho al debido proceso penal, provocando con ello un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas y en la sociedad en general.