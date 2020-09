"Es juicio práctico", dice AMLO del proyecto en la Corte sobre consulta

“Se me hace no sustancial impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos”, porque la pregunta que planteé para la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes no está orientada en ese sentido. “No se necesita ser abogado, es juicio práctico, sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. A veces nos enredan mucho las cosas, las complican cuando son relativamente sencillas”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si la pregunta fuera: ¿Quieres que se juzgue a los ex presidentes y que no se les tenga ninguna consideración porque permitieron o participaron en el saqueo que llevó a la ruina al país y a la pobreza a millones de mexicanos?, ahí va un sesgo, sin ninguna consideración, sin ningún derecho a la defensa, pero la pregunta no está orientada a que se violen derechos humanos”, señaló ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la consulta sobre los ex presidentes.

En conferencia de prensa, López Obrador reiteró que no se deben adelantar vísperas, al ser cuestionado sobre la posibilidad de interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los ex mandatarios.

“Vamos a esperarnos a que resuelva la Corte, porque este es un proyecto de un ministro; el primero se octubre se reúnen y ahí se va a votar si están de acuerdo con el proyecto del ministro o no. De modo que hay que esperarnos para ese día. No adelantar nada, esperar”.

Yo sostengo que “llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía. Al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39 y no es violatorio de derechos humanos, porque se tiene que llevar a cabo, en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes. No hay juicio sumario, no hay una vía extra judicial, tienen que ser el ministerio público, los jueces, y se tienen que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa”.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional recordó la pregunta que propuso: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

“¿Donde está la violación de derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada porque se alegaría que me estás violando mis derechos humanos”.

Recordó que hay convenios internacionales sobre este tema, “sin embargo, va a ser la Corte la que va a decidir”.

El Presidente comentó que ayer “lo único que pregunté es quién lo había propuesto (el proyecto), qué ex presidente. No me supieron decir; o sea, que no sé”.