En Chihuahua, "sobrexplotación de 4 acuíferos"

Ciudad de México. Chihuahua tiene cuatro acuíferos sobrexplotados y aun así se abrieron pozos, hay extracción de agua y cambios de uso de suelo ilegales que llevaron a que la actividad agrícola creciera entre 150 y 200 por ciento durante los pasados 15 años, señaló Joaquín Solorio, integrante de El Barzón en la entidad.

Las estadísticas nacionales de la Comisión Nacional del Agua indican que se encuentran sobrexplotados los acuíferos Chihuahua-Sacramento, Meoqui-Delicias, Tabaloapa-Aldama, en la cuenca del Río Conchos-El Granero. En la misma categoría están el de Valle de Juárez, en la cuenca Río Bravo-San Juan.

Entre las actividades agrícolas que más crecieron está el cultivo de nogal. Chihuahua es el principal productor del país de nuez pecanera, de la cual produjo 63 por ciento de la producción nacional en 2017. Esa cantidad se dio en 75 mil hectáreas, lo cual representó ese año 61 por ciento del área sembrada nacional, indica el estudio Agronomía sustentable, editado por Conacyt.

De acuerdo con distintas fuentes, esta producción requiere hasta 60 litros por nuez. Se trata de un cultivo altamente demandante de agua y la región donde se comenzó a establecer el cultivo de nogal es la que tiene el conflicto por el liquido, recuerda Solorio.

En entrevista sostuvo que el problema no es sólo en la cuenca del río Conchos, también está la crisis en El Carmen, donde hay sobrexplotación del recurso. Es una situación generalizada la apertura de tierras al cultivo de manera ilegal, no había permisos de cambio de uso de suelo, se desmontó territorio del desierto y se convirtieron en plantaciones de nogal y alfalfa. No sólo se riega con agua de las presas, sino que se perforan pozos de manera ilegal.

Destacó que el aumento de tierras para la agricultura fue de manera ilegal, porque no había permisos de cambio de uso de suelo, se presume que somos los principales productores de diversos alimentos a nivel nacional. Ha sido a costa de los recursos naturales.

Dijo que los amplios cultivos de nogal se ven a los costados de las carreteras y para ello también se extrae agua de la cuenca del río El Carmen y el acuífero el Sauz-Encinillas, que abastece de agua a la ciudad de Chihuahua.