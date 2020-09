Sin distinciones partidistas Hacienda ha entregado presupuesto a estados: AMLO

Con los gobiernos estatales “estamos al día, no les debemos nada absolutamente y la indicación que tiene el secretario de Hacienda es que sin distinción de partidos, simpatías, acercamientos o posición, se les entregue en tiempo y forma el monto que por derecho les corresponde”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No hay nada ilegal, nada injusto”, subrayó.

En respuesta a los 10 mandatarios que integran la Alianza Federalista, señaló que si no les alcanza busquen la forma de ahorrar, “que no haya corrupción, que no haya derroche, gastos superfluos”. Les recordó que se acabaron los moches y “las grandes comilonas” a diputados que organizaban, al igual que organizaciones y presidentes municipales “para sacar presupuesto”.

A los mandatarios estatales les cuestionó que hablen mal del plan de austeridad republicana si no les perjudica en nada. “No se les ha quitado ni un centavo por el plan de austeridad. Yo no les he dicho: el que tenga avión que lo venda o ya no vayan tanto al extranjero o no hagan tantas fiestas y comilonas o ya no traigan tanto aparato de acompañamiento”.

Inclusive les preguntó: “¿cuánto se destina a publicidad en los estados? Hay muchas formas de ahorrar. Que no se confunda, las obras que estamos haciendo tienen que ver con lo que le corresponde ejercer al gobierno federal, no les quitamos nada a los gobiernos estatales”, subrayó en conferencia de prensa.

Ojalá y se sepa bien que “no les hemos dejado de entregar las participaciones federales, que el gobierno de Nuevo León ha recibido todo lo que le corresponde y todos los gobiernos”, recalcó el presidente.

Especificó que son inversión federal las pensiones para los adultos mayores, becas para niños con discapacidad, para estudiantes de familias pobres, la construcción del Tren Maya y del aeropuertos, entre otros. “Entonces estamos actuando de conformidad con la constitución y se cumple cabalmente la Ley de Coordinación Fiscal.

“Si esto se quiere utilizar con propósitos político-electorales es otro asunto y también están en su derecho de hacerlo, es legítimo, pero cada vez que planteen este tipo de demandas y culpen al gobierno federal o al presidente pues voy a estar informándole al pueblo”.

Al recordarles que se acabaron los moches, López Obrador mencionó como ejemplo: “el presupuesto de cultura para estados y municipios y para infraestructura deportiva se lo entregaban a los legisladores, quienes negociaban con gobernadores y con presidentes municipales. Entregaban ese presupuesto a cambio de moches, de sobornos.

“Y en estos tiempos que está por aprobarse el presupuesto, eran romerías de organizaciones campesinas, organizaciones de todo tipo, más presidentes municipales, gobernadores; grandes comilonas que les hacían a los diputados para sacar presupuesto y entonces el gobierno federal, para mantenerlos tranquilos a todos, repartía, maiceaba y todos contentos”, pero el pueblo “no recibía nada”.

Afirmó que todo esto se está terminando, al igual que con los fideicomisos para todo, donde el dinero se manejaba en forma discrecional”.

Insistió que el plan de austeridad republicana es federal. “Ojalá y fuese de observancia nacional y se aplicara en los estados y municipios, pero no. Cuando nosotros decidimos reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente, en un 25 por ciento por la pandemia, es voluntario, no se les dice a los gobernadores van a tener que aportar”.

En este punto, cuestionó que los partidos políticos no donen la mitad de su presupuesto para la compra de vacunas para enfrentar el Covid, “porque se quedan callados”.