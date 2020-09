Pide AMLO "lealtad a ciegas" al proyecto, no a su persona

Ciudad de México. Ante los cuestionamientos de Jaime Cárdenas, quien el lunes renunció al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí escucha a los funcionarios pero pide “lealtad a ciegas” al proyecto de transformación, al pueblo, “no a mi persona. La lealtad a las personas se convierte la mayoría de las veces en abyección, en servilismo”.

Aseguró que el pueblo “nos eligió para llevar a cabo un proyecto de transformación para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia. Entonces sí es lealtad al pueblo básicamente”.

Cárdenas renunció al Indep con una carta en la que denunció que se detectaron en el organismo probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas, entre otras.

Más tarde, en entrevistas de prensa, dijo que con el gobierno su "lealtad no era ciega".

En la conferencia matutina de este jueves, López Obrador resaltó: “Lo que quisieran los tecnócratas neoliberales o los que tienen una formación académica desprendida de la realidad, que no quieren transformar esa realidad, es que no hiciéramos nada pero no, la transformación se está llevando a cabo. El que no coincida, con entera libertad puede decir no estoy de acuerdo” e ir a medios de comunicación para declarar en contra nuestra, sostuvo.

Informó que si hay denuncias sobre robos en el Indep “se van a investigar como tiene que ser, pero esto es nada más un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos. Yo voy a estar informando diariamente. Si no existieran las mañaneras, estaríamos atados de pies y manos”.

Resaltó que después de que el gobierno “no estaba hecho para servirle al pueblo, era un comité al servicio de una minoría rapaz, hacer algo por el pueblo cuesta. Nada más porque soy perseverante y a eso le llaman autoritarismo”.

López Obrador aseveró que se tiene que poner por delante la justicia, pero “¿qué sucede en el gobierno? Hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia. Qué mal se comete cuando se rifa un avión de lujo, que es a todas luces un insulto al pueblo de México para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos, para hospitales donde se atiende a la gente humilde. El fin es sublime, eso es justicia.

“Ah, pero para llevar a cabo esta decisión resulta que no se puede hacer nada por la normatividad. Es como decía el finado Héctor Suárez, no hay no hay. Pero ni modo, qué le hacemos.

Indicó que la Secretaría de la Función Pública no le ha reportado ninguna anomalía ni puede haberla, en el caso del sorteo de la Lotería Nacional de una bolsa equivalente al valor del avión.

. “Es una rifa, se va a informar cuántos boletos se vendieron, cuánto dinero se obtuvo, de dónde proviene el dinero, quiénes se ganaron los premios, cuánto es la ganancia.

“Calculo que vamos a licitar dos mil millones de pesos para equipos médicos. Se van a comprar los equipos, y se le va a poner a cada uno, una plaquita con la referencia de que es producto de la rifa presidencial, con el año”.