Pide AMLO a su equipo informar y actuar cuando detecte presunta corrupción

Al advertir que no establece relaciones de complicidad con nadie, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus colaboradores informar y actuar cuando se detecte un caso de presunta corrupción, porque de lo contrario, desde su cargo hacia abajo serían encubridores y cómplices.

La instrucción que tienen ante la posible comisión de un delito, explicó, es que de inmediato se entregue todo a la Fiscalía General de la República.

“Que no se queden con nada, sea quien sea, trátese de quien se trate y que no utilicemos, como era antes, el gobierno para fabricar delitos. Eso es muy claro. También no somos tapadera porque si a mí me llega un expediente de manejo irregular de recursos, sea de un funcionario o de gentes externas al gobierno, lo que tengo que hacer, ya lo saben, es ‘procedan’ porque (de lo contrario) quedo como encubridor”, dijo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el mandatario fue enfático en cuanto a la importancia de no dejar ningún expediente sin procesar porque eso significa encubrir y ser cómplice.

“Si me traen un documento de inmediato pido que se proceda porque si no el presidente en este caso pierde autoridad, entra en relación de complicidad con un servidor público, le toman la medida, lo tienen agarrado, entonces ‘ya me dijo el presidente que este expediente no se le dé curso’. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, subrayó.

En ese punto dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, tiene obligaciones nacionales e internacionales que tienen que ver, entre otros ilícitos, con la lucha ante el lavado de dinero.

Por ejemplo, indicó, en el caso de la denuncia del señor Lozoya (ex director de Petróleos Mexicanos), la leí porque fue pública, me enteré de esa forma, por eso dudé si estaba en la denuncia el presidente Calderón. Es la fiscalía (la que tiene información) .

Sin embargo, aclaró que tiene información de inteligencia financiera que la hace llegar la UIF pero también el pueblo, como ocurrió en 1994 tras la elección en Tabasco.

“Nosotros hemos contado siempre con el apoyo del pueblo, no tenemos oficina de espionaje pero sí hay mucha inteligencia”, expresó.