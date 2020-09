Descarta AMLO impuestos o prohibiciones contra comida chatarra

Ciudad de México. Después de que Oaxaca prohibió la venta de comida chatarra a menores de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por que se oriente, en lugar de prohibir las cosas. “Lo más importante es crear conciencia, no prohibiciones” o incluso cobrar más impuestos.

“Prohibir o cobrar más impuestos no, porque es la salud del pueblo, no vamos a estar sacando dinero a costa de la salud del pueblo, cobrándole más a los que venden los refrescos, los productos industrializados, las golosinas industrializadas, porque supuestamente así vamos a tener dinero para hospitales. No queremos sólo curar a la gente, sino que no nos enfermemos. Lo importante es prevenir, no curar”, afirmó.

En conferencia de prensa, señaló que se trata de decisiones de los congresos locales, pero insistió en orientar para que haya buena alimentación, “que no se consuman alimentos chatarra y, como estamos haciendo, se dé información del contenido de los productos industrializados, etiquetado, donde se advierte si un producto tiene exceso de grasas, azúcar, químicos y el consumidor elija”.

Manifestó que se debe poner por delante la salud del pueblo “informando sin extremismos, porque sí afectan la obesidad, la hipertensión, desde luego tenemos un problema grave de diabetes, pero está demostrado que son enfermedades hereditarias, para no decir que todo se produce por el consumo de chatarra.

“La chatarra precipita, no ayuda para atemperar los efectos de estas enfermedades, no es recomendable, no es que se produzca, tenemos problemas hereditarios”.

Insistió en que la federación tiene dos campañas que se irán perfeccionando y “funcionarán muy bien el tiempo que nos queda en el gobierno: una, para advertir del daño de las drogas a los jóvenes y la otra, programa de orientación nutricional. En el gobierno tenemos todos los espacios en radio y televisión dedicados a eso”.