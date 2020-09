Contención de homicidios dolosos, por la “limpieza” en áreas de seguridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la contención en los homicidios dolosos, respecto a la curva ascendente de años anteriores, se debe a la “limpieza” en las áreas de seguridad, al cambio de estrategia y sobretodo porque ya no hay contubernio entre delincuentes y autoridades. Antes, expresó, los mandos eran sólo aplaudidores, prevalecía un desorden y silencio ante las denuncias, a nivel de narcogobierno.

Al mostrar gráficas y los datos de 2019 emitidos ayer por el Inegi, señaló que a pesar de la complejidad del problema de inseguridad y violencia se ha avanzado a nivel general, y confió en que se logrará bajar los asesinatos de manera sustancial, tal como ha ocurrido con el robo de vehículos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que los logros en 2019 y 2020 tienen que ver con el cambio en la estrategia porque ahora se atienden las causas, el origen de la violencia, "se procura el bienestar del pueblo, se atiende a los jóvenes”.

Al marcar con el índice la línea horizontal de 2019, respecto a años anteriores, expresó:

“Estos somos nosotros. Esta era la tendencia, estaríamos allá. Esto es del Inegi, claro, lo que queremos es esto (bajar la curva) y lo vamos a lograr, pero estamos limpiando”.

Imagínense, añadió, una policía que nos dejó García Luna, ¡(así) cómo! Además, con policías como Zerón; quieren que yo hable de los que fueron procuradores? Pero así vamos”.

Mencionó que en el “único delito donde tenemos incremento” es el homicidio doloso, contrario a la reducción marcada en robo de vehículos, otro indicador donde no hay cifra negra en registro de episodios.

Señaló que el trabajo del Inegi,presentado en la víspera, es riguroso.

“Aquí entramos nosotros. Disminución del 24.8 por ciento (en robo de vehículos) respecto a 2019. Lo que hemos logrado que es como yo quiero que pase con el homicidio”, indicó.

Hizo énfasis en la importancia del cambio de estrategia.

“¿Por qué se ha logrado esto? Por un cambio en la estrategia: ya no hay contubernio. Qué esperanzas había de que se mejorara en materia de seguridad si llegó a haber, si no un narcoestado, un narcogobierno. Esto no les gusta a nuestros adversarios pero es la realidad”.

Reiteró que el no acusó a García Luna en Estados Unidos “pero eso es distinto, no hay contubernio, está pintada la raya, una cosa es la delincuencia y otra es la autoridad”.

Pidió no olvidar que a los jóvenes los dejaron en el abandono y se limitaron a calificarlos de ninis.

“Muy chistoso, uno que fue rector, ya no voy a puntualizar más por la investidura, fue el que acuñó la frase de ninis, ni estudian ni trabajan” y se reían, dijo.

“Fue lo único que hicieron, etiquetarlos, no hacían nada, nada, nada por los jóvenes. Era la nada. Y ahora estamos atendiendo a los jóvenes para que no los enganchen, para que no se los lleven las bandas”.

Destacó la coordinación diaria entre funcionarios del sector y reconoció el trabajo de los integrantes del gabinete de seguridad, en especial a las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, así como la “coordinación eficaz” de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad.

Subrayó que hay avances y las resistencias y críticas a su gobierno son normales.

“Yo decía hace algunos días que me sentiría hasta frustrado si no protestaran los conservadores”, expresó.

Esto significa, añadió, que vamos caminando y no debemos tampoco molestarnos por eso ni extrañarnos, siempre ha habido grupos reaccionarios , los que quieren mantener el statu quo, los que quieren mantener los privilegios y que el Presidente no hable, que se quede callado.

Aseguró también que no hay equilibrio en la información publicada todos los días, respecto al apoyo de la gente a su gobierno.

“En las encuestas nosotros traemos 70 por ciento de aceptación. No queremos que nos den el 70 (por ciento de información en las columnas periodísticas), no, el 20 o el 10, no el cinco”, dijo.

Advirtió que no se callará porque ello significaría claudicar o irse.

“Es como ‘suicidate y luego hablamos’ así no, eso no es la democracia. Es lo mismo en el caso de Frena (grupo opositor en protesta en el Zócalo) que quieren que yo deje la Presidencia. Sí, nada más que en una democracia es el pueblo el que manda, el que decide. No puede ser (que me vaya) porque se están cobrando los impuestos a los que no pagaban, y ya quieren que yo me vaya. Que se esperen, ya vienen las elecciones, la revocación del mandato. Y no hay inconveniente de que se esperen aquí (en el Zócalo), la única cosa es que sí se queden aquí los dirigentes (a dormir en el plantón)”.