AMLO pide apoyo a reguladores de energía para rescatar a CFE y Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de los reguladores de energía para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) porque si este objetivo no se logra será necesaria una reforma constitucional en el sector.

Aclaró que los cambios propuestos no afectarán las inversiones particulares; destacó que el no engaña a nadie, así que está clara la prioridad hacia el sector público pero sin dejar de lado al privado al igual que los contratos vigentes.

“No pasa nada ¿Qué le digo a los particulares?, que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se respetan los contratos y que si no podemos rescatar a Pemex y a la CFE con el marco legal actual, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución”, señaló en la conferencia de prensa matutina.

-¿Esto sería después de la elección?, se le preguntó.

-Sí, porque sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo. Yo no quiero que se privatice el sector energético porque si no tenemos independencia económica, en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre.

Ahora estamos bien, aseveró, en exploración y extracción de petróleo porque la inversión está bien canalizada, para obtener hidrocarburo de calidad y a bajo costo.

Señaló que ya se detuvo la caída de producción de 14 años y ya hay posibilidad de crecer, con extracción racional del petróleo.

Estoy convencido de que las privatizaciones han sido un rotundo fracaso, subrayó.

El presidente fue enfático en que la reforma energética durante su mandato tiene como objetivo fortalecer las empresas públicas del sector, sin dejar de lado a la iniciativa privada.

Renuncia por edad

En cuanto a la renuncia del director del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, dijo que la causa no son diferencias en las políticas públicas sino por cuestiones de edad.

“Entiendo que el señor ya está grande, y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta y a él le preocupa, me imagino pero ya se nombró al sustituto, porque es una facultad de la secretaría de Energía”, mencionó.

En la conferencia se le preguntó de la reunión que tuvo de esta semana con reguladores de energía a quienes les habría hablado de concretar la reforma en la segunda mitad del sexenio.

El mandatario respondió: “sí, desde hace algún tiempo nos reunimos; les pedí a todos que nos ayudaran para fortalecer a CFE y a Pemex respetando la autonomía de cada uno de estos organismos pero tomando en cuenta que son empresas públicas, de la nación”.

La política que había anteriormente, dijo, era de destruirlas, privatizar completamente el sector energético, pero como no tuvieron tiempo de consumar esa destrucción “estamos buscando fortalecerlas sin modificar la Constitución y las leyes sino buscar en el marco legal vigente llevar a cabo los cambios para no violar la ley, no violar la Constitución”.

Reiteró que su gobierno heredó contratos desfavorables para el erario en el sector energético, así como expedientes de sobornos y corrupción, como Odebrecht.

“Nos estamos enfrentando a todo esto, entonces, les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores que nos ayuden para rescatar a Pemex y a la CFE y hay quienes voluntariamente, por convicción, lo hacen y otros que dicen ‘yo no estoy de acuerdo’ porque tienen un pensamiento distinto, neoliberal”, señaló.