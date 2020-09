Será amplio el informe sobre Ayotzinapa: López Obrador

Ciudad de México. El informe que rendirán el sábado la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa reportará ampliamente sobre órdenes de aprehensión e involucrados, sin más límite que respetar el debido proceso, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, insistió en condenar el oportunismo ramplón de las protestas en Chihuahua contra el cumplimiento del tratado de aguas con Estados Unidos.

Sobre las movilizaciones magisteriales en Michoacán, puntualizando que no se va a acudir a la mano dura, como pretenden los analistas conservadores. Precisó que el origen de la inconformidad son adeudos al magisterio, pero puntualizó que se amplió el presupuesto educativo en cerca de 3 mil millones de pesos para que no les faltara el pago a los maestros: ese dinero se le entrega al gobierno del estado .

En otro tema, reconoció que las intensas lluvias en el sureste afectaron la zona donde se construye la refinería de Dos Bocas, en Tabasco: no quiero utilizar el eufemismo para no decir inundación, pero sí, en efecto hubo encharcamientos . Descalificó a sus críticos por sólo enfocarse en las lluvias en Tabasco, cuando ha llovido en todo el país, por lo que cuestionó a Sergio Sarmiento por un tuit irónico sobre lo sucedido en Dos Bocas. Después de reirse acotó: ya no me voy a reir porque después dicen que es una risa diabólica .

Retomó el caso del terreno en la playa adquirido en la administración calderonista al ex gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro, cuestionando los negocios que se hacían porque se adquirió en 100 millones de dólares en un sitio donde no hay infraestructura para desarrollo turístico y no se pretende invertirle más, por lo que se busca venderlo para financiar obras en una presa cercana. Estábamos pensando que como nos fue tan bien en lo de la rifa del avión, rifarlo, porque son 5 mil lotes, serían 5 mil premios y tendría su lote .

–¿Le merece alguna opinión el regreso del panista Ricardo Anaya, quien fuera su contrincante?

–No tengo comentario, cortó.

Al abundar sobre el caso Ayotzinapa, dijo que en ocasión del sexto aniversario de la desaparición de los normalistas, se rendirá un amplio informe donde él también participará. Será lo más amplio posible que ratificará el compromiso de llegar a la verdad”.