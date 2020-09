Reitera Notimex disposición al diálogo para resolver huelga

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) reiteró su disposición al diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), “como lo ha hecho desde hace nueve meses con la firme intención de resolver la huelga”.

Tras el exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ambas partes se sienten a dialogar, Notimex manifestó su apertura al mismo y señaló que ahí estará “cuando las autoridades así lo decidan a fin de terminar con este conflicto en beneficio” de los involucrados.

En un comunicado, señaló que la Agencia “no ha roto el diálogo, simplemente ha denunciado la intromisión de personas ajenas al conflicto”. Por tanto, añadió, “exhortamos a que se retiren de la mesa de negociaciones los abogados del líder vitalicio de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez”.

Indicó que “la intromisión de los enviados de Hernández Juárez entorpece las mesas de negociación, pues este conflicto es competencia únicamente de la parte patronal y el sindicato, algo que no ha respetado el SutNotimex porque desde el inicio de las negociaciones, hace nueve meses, incluyó indebidamente y con el permiso de la Junta Federal de la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo”, al representante del dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

La Agencia, continuó, “lleva nueve meses dialogando para resolver la huelga y no ha faltado a ninguna de las juntas conciliatorias a los que ha sido convocado. Lamentablemente no hemos llegado a ningún acuerdo porque, el sindicato lidereado por Adriana Urrea ha exigido imposibles, como la entrega de 220 plazas y la reinstalación de 55 personas, la mayoría de ellas denunciadas por irregularidades en el desempeño de su trabajo y presuntos actos de corrupción. El SutNotimex ya no tiene trabajadores en activo en Notimex, solo tiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo”.

Añadió que “desde el inicio del reajuste de personal basado en el memorándum del 3 de mayo del año pasado del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la austeridad republicana, Notimex ha liquidado conforme a derecho a 157 trabajadores, mientras 50 ex trabajadores se niegan a recibir su indemnización siguen en huelga”.