SSPC: Corral reclama apoyo federal pero descalifica a Guardia Nacional

Ciudad de México. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Ricardo Mejía Berdeja, respondió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que no es válido reclamar cooperación y coordinación con el gobierno federal y al mismo tiempo descalificar el trabajo de la Guardia Nacional (GN).

En su cuenta de Twitter, el funcionario respondió a los mensajes que, en la misma red social, difundió por la mañana el mandatario chihuahuense, en donde afirmó que el titular de la Sspc, Alfonso Durazo Montaño, le informó que los representes de las fuerzas federales de seguridad ya no se reunirían con las autoridades estatales, luego de la postura que el gobierno local tomó ante la actuación de la GN al resguardar las presas de la entidad.

Mejía Berdeja señaló que existe una falta de institucionalidad por parte de Javier Corral, ya que la GN no ha hecho si no cumplir con sus funciones “postura que no genera las mejores condiciones para el trabajo de coordinación.”

El funcionario federal aseguró que atendiendo a su mandato constitucional, se seguirá brindando seguridad al pueblo de Chihuahua, al igual que a todo el territorio nacional.

Sin embargo, agregó que debido a la postura del gobierno estatal “Se tomó la decisión de sesionar diariamente en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, solo la parte federal, para cumplir con nuestras obligaciones legales.”