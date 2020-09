Pide AMLO a directora de Notimex dialogar con trabajadores en huelga

Después de un prolongado conflicto en la agencia de noticias Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que pueda solucionarse pronto la huelga. Pidió a la directora de la agencia, Sanjuana Martínez, que se siente a dialogar con los trabajadores para superar esta condición.

Tras recordar y cuestionar la operación de Notimex en el pasado, en especial en el periodo de Carlos Salinas, el mandatario dijo que ahora las cosas son muy diferentes, antes no se movía nada y menos en Notimex donde no se cuestionaba a Salinas. “No se le tocaba ni con el pétalo de una rosa”.

López Obrador aseguró que ahora las cosas han cambiado: “Ahora que está Sanjuana ha habido polémica, lo único que he pedido es que haya respeto y que se resuelva en el marco de la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores de los medios. Eso es lo que he planteado A lo mejor se pensaba de que la iba yo a despedir, pero no, ¿cómo? si hay libertad. Nada más pues pedirle, tiene tiempo que no la veo, pero ahora me está escuchando, que se siente a dialogar con los trabajadores para que se resuelva ya en definitiva se puede con el diálogo llegar a un acuerdo”.

Al ser cuestionado sobre la política que siguió Notimex en los últimos tiempos para verificar la información difundida por los medios, López Obrador expresó que “Notimex no es para regular los medios, yo pienso que los medios tienen que actuar con absoluta libertad, y los periodistas ejercer la libertad. No traficar con la libertad, no negociar con la libertad de expresión, ejercerla. Notimex tiene el propósito de informar sobre lo que hace el gobierno, ojalá se arregle el problema interno pero también no debemos de alarmarnos si hay una huelga o si hay diferencias en Notimex”.