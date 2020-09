Jaime Cárdenas tenía que "limpiar" el Indep, pero "no le entró": AMLO

Ante las denuncias que hiciera el ex titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, sobre irregularidades detectadas en la operación del organismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “su tarea era limpiar, era lo que tenía que hacer, pero no le entró. Para ser funcionario público se necesitan ganas, condiciones y arrojo. No rendirnos”.

Durante su conferencia de prensa, fue cuestionado sobre los términos de la dimisión de Cárdenas y sin abundar en los puntos específicos reiteró que en la administración pública “el que se aflige, se afloja. Ni modo de que si enfrentamos un problema nos de depresión. Nos inmovilicemos y no vamos a hacer nada. Imagínense con ese ánimo cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis, la pandemia y la crisis económica (…) Lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta”.

-¿Fueron falta de ganas o miedo…

-Las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal. Pero esta es la lucha de David contra Goliath. Es una transformación , no es un día de campo, no son tamalitos de chipilin. Por eso les decía de ue árte de la crisis, por eso hablo de que no es una crisis, sino una decadencia. El neoliberalismo, trastoco todo, es crisis económica, de bienestar social, crisis por perdida de valores, crisis política, crisis por falta de cuadros, de buenos servidores públicos,d e gente con ideales, con entusiasmo. Afortunadamente hay quienes quieren

En otro orden, dijo que en vísperas de que se venza el plazo para que retornen los burócratas a las oficinas públicas, dijo que se está valorando porque ha sido un factor, junto con las clases a distancia que ha reducido sustancialmente la movilidad y los contagios. Mencionó que según los datos de la ciudad de México, el Metro opera aún al 60 por ciento de su capacidad por este factor.

Sin embargo, dijo que paulatinamente se va a regresar a la normalidad, refiriendo el caso de la posible reapertura de escuelas en Chiapas y Campeche, al modificarse el semáforo a verde. E inclusive, agregó, se analiza que en otros países donde se ha reducido el nivel de contagio, se podría abrir las escuelas aunque sin clases presenciales, solo para que, con medidas sanitarias, puedan los padres de familia realizar consultas con los maestros.

Señaló que afortunadamente la relación de contagios y fallecimientos ha variado en México y en Europa, ya no hay tantos fallecimientos, es decir han aumentado los contagios pero ya no ha habido tantos fallecimientos como al principio.