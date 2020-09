Hasta ahora, ningún señalamiento contra Calderón en juicio de García Luna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York no hay hasta ahora un señalamiento contra el ex presidente Felipe Calderón. “Se infiere, porque fue su secretario de Seguridad Pública que puede haber complicidad, pero no está probado”.

Pidió no adelantar vísperas ni hacer un juicio sumario; “hay que esperarnos. De que sí es un asunto grave, sin duda, porque la acusación, de probarse, va a significar que no había un gobierno independiente, sino que había sino un narco estado, un narco gobierno.

“Eso es gravísimo. Imagínense el secretario de Seguridad Pública al servicio de una de las bandas del narcotráfico… no es cualquier secretaría, en el momento en que se declara la guerra al narcotráfico cuando hay más enfrentamientos, masacres, y es público y notorio que se trataba de un funcionario muy cercano al presidente… Se sabía quien era García Luna”.

En conferencia de prensa, también señaló que de aprobarse en México la consulta popular sobre el juicio a ex presidentes, las autoridades judiciales correspondientes deben actuar; la Fiscalía General de la República debe consignar el expediente, después de tener todos los elementos de prueba –a partir de la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos­–, “pero hasta ahora no se puede decir que haya una responsabilidad o culpabilidad de Calderón.

“Eso lo tienen que resolver las autoridades, ya sea en Nueva York o acá, y vamos a esperar que sucede”. En conferencia de prensa, ante una insistencia sobre la posibilidad de que Calderón sea juzgado, tras recordarle lo que declaró a La Jornada de que México concedería su extradición si el Estados Unidos llegara a solicitárselo, el mandatario aseveró: “no es conmigo, es con lo ley, con lo que establezca la ley, yo me voy a ajustar a eso en el caso de que sea juzgado, pero no adelantemos vísperas, no sabemos”.

Recalcó que no se puede juzgar a priori. “Todavía no se sabe la responsabilidad de Calderón, en el proceso que se sigue en la Corte de Nueva York, y el que está siendo juzgado es García Luna. En octubre es una de las audiencias, de acuerdo al proceso, en la que García Luna va a declarar y se va a agotar esa diligencia que puede seguir o ahí mismo él acepta las acusaciones”.

Resaltó que en México, se debe aclarar, de aprobarse la consulta popular, si los delitos contra los ex mandatarios están vigentes y si hay protección para ellos a partir del artículo 108.

Recordó que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, señala en su denuncia a Carlos Salina de Gortari, a Enrique Peña Nieto y a Calderón. “Los tres, pero eso corresponde a la fiscalía”.