Funcionarios que aspiran a cargos de elección deben renunciar en octubre: AMLO

Los funcionarios del gobierno federal que tengan aspiraciones a buscar un nuevo cargo de elección popular deberán abandonar la administración pública federal a más tardar a finales de octubre, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. “No queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, candidatos, tiene que haber elecciones limpias y libres y nada de manipulación. Es otra etapa, tenemos compromiso de hacer valer la democracia”.

AL ser cuestionado expresamente sobre el activismo electoral del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval -hermano de la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval -, López Obrador fue enfático en señalar que “todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en elecciones tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Aprovecho para decirlo de una vez”.

López Obrador aseveró que en su caso “no se van mal vistos porque es un derecho aspirar a representar al pueblo y estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar. No son malas personas. No estoy recomendando a nadie ni me voy a meter”, pero si se aspira se tiene que dejar el cargo ya.

-¿Ya pensó quién va a designar en Seguridad (en alusión a las aspiraciones de Alfonso Durazo a la gubernatura de Sonora)?

-Ya dije, cortó López Obrador.

Mas adelante agregó: “ya quedamos que así como estás haciendo la denuncia (del delegado federal en Guerrero), así también todas las denuncias que lleguen se van a dar a conocer, siempre y cuando, también no haya politiquería. De que para afectar a uno de los aspirantes, se le invente algo y vengan aquí a decirles que no son honestos, mandados por los rivales, eso no, aquí no va a ser para eso”.

-¿Es una salida definitiva?

-Sí.

-¿Y si no llegan al cargo?

-Veremos después eso es otro asunto, para que no haya ningún vínculo, solamente que adelante se considere que podrían regresar. No hay ningún impedimento legal, lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas.