Apoyo a los necesitados también es cultura, defiende AMLO

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una redistribución del gasto para los medios de información públicos, tras mencionarle una una reducción presupuestal de 16 por ciento para Canal 22, y de 4.67 por ciento para Radio Educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las televisoras del sector “tienen más presupuesto ahora que antes, mucho más”.

Señaló que el elemento fundamental de la cultura es el ser humano y su dignidad, y si se apoya a la gente como nunca, “si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familia de escasos recursos económicos, ¿qué eso no es cultura?, ¿qué eso no es educación?”. Apoyar a la gente más necesitada no es comunismo, es humanismo, sostuvo.

Afirmó que detrás de este debate hay dos cuestiones importantes, de “forma y fondo”. En el primer caso, que no se tiene información suficiente, por lo que pidió al coordinador de comunicación social de la Presidencia que dé a conocer cómo las televisoras públicas tienen más recursos.

Acerca del fondo, señaló: “se dice por ejemplo, se está dejando sin presupuesto a la cultura. ¿Quién es el elemento fundamental de la cultura?, el hombre, la mujer, el ser humano y su dignidad. Entonces si se está apoyando a la gente como nunca, a los pobres, a los necesitados, si se están entregando becas como nunca para que puedan estudiar los hijos de familia de escasos recursos económicos, ¿qué eso no es cultura?, ¿qué eso no es educación? Eso es lo principal, que destinemos todo a los seres humanos. Lo demás es accesorio, pero es un buen debate.

Insistió que lo que no se entrega de publicidad ahora es para becas, para que no falte la atención médica, los medicamentos, “es apoyo para la gente” y también destacó que no aumenten los impuestos ni el precio de las gasolinas.

Reiteró que ya no es un gobierno como antes, “mantenido y bueno para nada”; se acabó que “todo el presupuesto se queda en el mismo gobierno, es para nosotros los funcionarios y al pueblo no se le transfiere nada… es muy fácil gobernar así”.

López Obrador recordó que hubo un tiempo, cuando Agustín Cartens era secretario de Hacienda, en que tres años consecutivos el presupuesto se aprobaba por unanimidad. “¿Cómo le hacía? pues repartía. Voy a dejar la investidura en la percha para poder decir, maiceaban a todos y como decía Porfirio Díaz cuando alguien protestaba: ´ese gallo quiere maiz´ y maiceaban al gallo y dejaba de cantar”.